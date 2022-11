H-Farm e Audi Italia insieme per "Re-generate Planet"

Ogni giorno, intorno a noi, il progresso tecnologico si concretizza in cambiamenti che danno vita a nuove abitudini e nuovi desideri. Quale sarà il processo di rinnovamento necessario, che consentirà di mettere l'uomo al centro del futuro e di preservare la salute del Pianeta? Questo l’interrogativo attorno al quale ruota “Re-generate Planet”, l’evento promosso da Audi Italia, organizzato in partnership con H-FARM, in programma mercoledì 9 novembre p.v. alle ore 18.15, presso la Big Hall del Campus di Ca’ Tron.

Un tema fondamentale, che invita a riflettere sulla capacità dell’innovazione di ispirare le coscienze e orientare le abitudini. Ospiti d’eccezione – del calibro di Francesco Morace, Michele Dalai, Fabrizio Longo, Adrian Fartade, Maura Gancitano e Tim Miksche – dialogheranno e si confronteranno sul coraggio e l’impegno tangibile necessari per ripensare la progettazione tecnologica in funzione non solo della sostenibilità ambientale, ma anche di una nuova responsabilità d’impresa basata sulla condivisione e sul rispetto per le generazioni future.

Una tappa importante che si inserisce in un percorso comune di crescita e condivisione portato avanti per il quinto anno consecutivo da Audi ed H-FARM, guidate da un sentire comune all'insegna della cultura dell’unico progresso possibile: rigenerare il Pianeta, ripensandolo. Sono questi alcuni dei tratti connotativi della costruzione di una coscienza ecologica estesa a tutti i settori, una nuova consapevolezza scaturita dalla forza rigeneratrice dell’innovazione di cui H-FARM e Audi si rendono artefici ogni giorno.