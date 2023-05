In H-Farm arriva Federico Faggin, inventore del microprocessore e uno dei pionieri della tecnologia moderna

Federico Faggin, il visionario pioniere dei microprocessori il cui lavoro innovativo ha rivoluzionato il mondo dei computer moderni. La nostra vita è per sempre in debito con questo straordinario genio, perché se la tecnologia, i computer e tutti i meravigliosi dispositivi che arricchiscono la nostra esistenza quotidiana sono parte integrante della nostra vita.

Nato il 1° dicembre 1941 a Vicenza, si è laureato in Fisica presso la prestigiosa Università di Padova prima di puntare gli occhi sugli Stati Uniti, dove avrebbe intrapreso una straordinaria carriera personale. Il suo impareggiabile contributo allo sviluppo della tecnologia MOS Silicon Gate presso la Fairchild Semiconductor ha aperto la strada alla creazione dei primi circuiti integrati a semiconduttore di ossidi metallici (MOS), spingendo l'umanità in una nuova era di meraviglie tecnologiche. Ma questo era solo l'inizio della sua straordinaria storia!

All'inizio degli anni '70, il genio di Faggin brillava alla Intel Corporation, dove guidò lo sviluppo del primo microprocessore a chip singolo al mondo, l'impressionante Intel 4004. Riuscite a immaginare la portata di questo risultato? Questo titano della tecnologia è diventato rapidamente una figura chiave nel mondo dell'informatica in continua evoluzione.

In riconoscimento dei suoi impareggiabili contributi, Faggin è stato insignito di una moltitudine di prestigiosi premi e riconoscimenti. Nel 2010 gli è stata conferita la stimata National Medal of Technology and Innovation, a testimonianza del suo spirito indomito e del suo impatto trasformativo. Ha inoltre ricevuto l'onore di essere inserito nella National Inventors Hall of Fame e nella venerata Silicon Valley Engineering Hall of Fame.

Ma questo straordinario individuo non si limita alle sue prodezze tecnologiche. Negli ultimi anni, Faggin ha riorientato la sua sconfinata passione verso l'esplorazione delle profondità della coscienza, cercando di illuminare scientificamente l'esistenza di un'essenza irriducibile all'interno dell'anima umana. Una ricerca che ci ricorda le qualità insostituibili che ci rendono unicamente umani, trascendendo il regno delle macchine.

Faggin non solo ha affascinato il mondo con i suoi trionfi tecnologici, ma ha anche condiviso la sua saggezza e le sue intuizioni attraverso il potere della parola scritta. I suoi ultimi capolavori letterari, "Silicio" e "Irriducibile", pubblicati dalla stimata Mondadori, sono una testimonianza del suo genio poliedrico.

