HIP HOP WINTER FEST VOL.2 | CSO DJANGO

20 e 21 gennaio 2023

Seconda edizione del festival hip hop invernale del centro sociale Django!

Due giorni di grande hip hop, con un occhio di riguardo per la scena locale. Sul palco per noi

******** LINE UP *********

/// VENERDI' 20 GENNAIO - H.21.30 ///

||| WISER & DJ FASTCUT + DEAD POETS:

>>Sace

>>Keitho

>>Dogonnogod & Korrvo

>>Grime spitters

>>Buster quito

>>Los Migol

>>Chef & Yui

|| OPENING ACT:

>>Il Kele (release party)

>>HotIce (release party)

|| AFTER SHOW provided by Dj Dema

contributo per le spese degli artisti: 10 euro

/// SABATO 21 GENNAIO - H.21.30 ///

||| DJ GRUFF & ALICE PASQUINI VISUALS

|| OPENING ACT:

>> Jettone

|| AFTER SHOW by DJ Gruff

Contributo per le spese degli artisti: 10 euro

Se vieni ad entrambe le serate il contributo complessivo è 15 euro!

VIENI PRESTO & SOSTIENI LA SCENA LOCALE!!!

Cso Django, Treviso

Cucina & Bar operativi

Porte aperte alle 19.30