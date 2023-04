Historic tour con sboccatura del metodo classico in tenuta Giol

Il 25 aprile in Tenuta Giol si terrà uno speciale evento alla scoperta degli spazi e dei vini delle Antiche Cantine Giol. Ci sarà la possibilità di visitare il Parco Storico di 12 ettari, anche con biciclette e barchetta a remi, fare la visita guidata all'interno dei piani arredati del Castello e continuare il percorso attraverso gli spazi dell'azienda agricola storica. Al termine del tour, i visitatori avranno la possibilità di vivere in prima persona l'esperienza unica della sboccatura del Raboso Metodo Classico nella fontana sotto il glicine centenario. Il successivo assaggio permetterà agli appassionati (e non) di gustare lo speciale vino appena sboccato.



Per info e prenotazioni scrivi a info@castellogiol.it oppure chiama lo 0422 855033