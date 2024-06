Holi Splash Run - Le Bandie

Arriva la Holi Splash Run, la corsa più colorata di sempre del tour italiano 2024 e farà tappa anche alle Bandie a Spresiano (TV). Preparatevi per uno spettacolo puro!

La Holi Splash Run e’ una corsa/camminata non competitiva di circa 5 km aperta a tutti, con la presenza di un’animazione prima e dopo, tanta musica e intrattenimento dedicata principalmente a famiglie e ragazzi, con una forte presenza di bambini di tutte le eta’.

L’evento e’ parte di un tour nazionale, che seleziona con attenzione i luoghi di svolgimento tra i più belli d’Italia. Tutto il nostro staff non vede l’ora di colorarvi e farvi divertire più che mai . Quest’anno arriviamo con una novità, abbiamo scelto di diventare la prima corsa colorata completamente sostenibile in Italia. Abbiamo iniziato un processo di controllo della nostra impronta di carbonio, a cominciare dalla rimozione di qualunque contenitore di plastica usa e getta sotto il nostro controllo.

DOMENICA 23 GIUGNO 2024



Spresiano (TV)