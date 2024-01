Home Rock Bar: ecco gli appuntamenti da segnare in calendario a gennaio

Smaltiti pranzi, panettoni e dolci d'ogni tipo, Home è già ripartito alla grande in questo 2024: dopo il successo dei primi appuntamenti dell’anno, la programmazione di gennaio ci presenta tanti nuovi momenti di musica e intrattenimento, sempre in stile Home. Il weekend alle porte si apre, venerdì 19, con gli Ubermensch, tribute band dei Rammstein. Lo spettacolo non consiste solo nel riproporre fedelmente le canzoni del gruppo tedesco, ma anche di dare vita ad uno spettacolo coinvolgente che prende spunto dalle performance live dei Rammstein con l’uso di macchine del fuoco, fumo, CO2 e scenografia in continua evoluzione.

Sabato 20 tornano le hit italiane, con Italians do it Better: un dj set con i più grandi successi della nostra musica, del passato e del presente. Venerdì 26 si torna negli anni ‘90 e ‘00 per la serata Anthems - When We Were Young, dedicata alle più grandi hit del mondo emo-punk a cavallo tra la fine degli anni novanta e i primi del duemila, suonate dal vivo dalla band Dark Side. Sabato 27 il Party Hard mette al collo la corona di fiori: sarà una grande festa a tema Hawaii. Il mese di musica si conclude mercoledì 31 gennaio con la Blues Night, una jam session con una selezione di musicisti locali, pronti a trasportarci oltreoceano. Ogni domenica Home apre le porte dalle 12:00 con l’amato Sunday Brunch, per poi avvicinarsi all’aperitivo Americano, dalle 16:00, con la selezione di musica rap statunitense.

Programma completo di gennaio: 1 gennaio 2024 | Chiuso 2 gennaio 2024 | Chiuso (aftershow: djset w/ Mene) 3 gennaio 2024 |Freedhome night 4 gennaio 2024 |Dazero to Hero w/ Jelli 5 gennaio 2024 | Friday I’m in love w/ Los Muchos Gramos (aftershow: djset w/ La Banda della Lambada) 6 gennaio 2024 | Party Hard (lancio delle calze) 7 gennaio 2024 | Chiuso 8 gennaio 2024 | Chiuso 9 gennaio 2024 | Chiuso 10 gennaio 2024 | Chiuso 11 gennaio 2024 | Chiuso 12 gennaio 2024 | Palace 13 gennaio 2024 | Party Hard 14 gennaio 2024 | Sunday brunch + Americano 15 gennaio 2024 | Chiuso 16 gennaio 2024 | Chiuso 17 gennaio 2024 | Aperto 18 gennaio 2024 | Aperto 19 gennaio 2024 | Friday I’m in love 20 gennaio 2024 | Italians do it Better 21 gennaio 2024 | Sunday Brunch + Americano 22 gennaio 2024 | Chiuso 23 gennaio 2024 | Chiuso 24 gennaio 2024 | Aperto 25 gennaio 2024 | Aperto 26 gennaio 2024 | Anthems - When We Were Young 27 gennaio 2024 | Party Hard 28 gennaio 2024 | Sunday Brunch + Americano 29 gennaio 2024 | Chiuso 30 gennaio 2024 | Chiuso 31 gennaio 2024 | Blues Night

Info e apertura porte: Per tutte le serate: 19:00 Tutte le domeniche: 12:00 Maggiori info: Tel: +39 333 320 7795 | Mail:info@homerockbar.com