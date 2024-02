Home rock bar, a marzo cinque weekend da vivere in pieno stile “Home”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il mese di marzo ci regala tantissime serate da vivere all’insegna del made in Home **ck Bar, con cinque weekend, e tantissimi appuntamenti anche durante la settimana. Si parte venerdì 1 marzo con la Oasis Convention, una serata interamente dedicata alla band capitanata dai fratelli Gallagher, con protagonista la tribute band Supernova, che porterà sul palco i più grandi successi del gruppo di Manchester. Dopo l’esuberante Party Hard del sabato sera (2 marzo) e il Sunday Brunch della domenica mattina, il pomeriggio del 3 marzo si terrà Home Tattoo, lo storico appuntamento dedicato ai tatuatori e a tutti gli appassionati di tatuaggi. Come presentatore dello storico evento, giunto alla 13esima edizione, Giorgio Gozzo dei Rumatera. Inizio previsto per le ore 16:00. La settimana di eventi ricomincia il 6 marzo, con il primo mercoledì firmato “Masters of Cover Rock”, un nuovo appuntamento dedicato ad alcune iconiche rock band italiane ed internazionali, che si ripeterà ogni mercoledì di marzo: il 6 saranno protagonisti i Reset, tributo ai Negrita, il 13 i Reminiscence, tributo agli Evanescence, il 20 gli Spiriti Proibiti, tributo ai Litfiba, il 27 i Warsnakes, tributo ai Whitesnake. Giovedì 7 marzo le sonorità anni ‘50 risuonano all’Home con la Freedhome night, anticipazione dello storico appuntamento con il Freedhome Day, che anche quest’anno si terrà il 25 aprile. L’8 marzo uno degli appuntamenti più attesi dell’Home: la Festa della Donna, con una possibilità di ingresso per cena o solo dopo cena, riservato alle sole donne (e dalle 23:00 forse a qualche maschietto). Tema: marinai. Venerdì 15 torna Palace, una serata all’insegna del divertimento libero, senza pregiudizi e differenze di genere: “C(H)ome as you are”. La selezione musicale viene accompagnata dalle esibizioni delle drag queen, capitanate da Shantey Miller. Sabato 16 tornano le hit italiane, con Italians do it Better: un dj set con i più grandi successi della nostra musica, del passato e del presente, compresi gli ultimi tormentoni di Sanremo. Giovedì 21 From Zero to Hero, la serata dedicata ai giovani artisti emergenti locali, organizzata insieme al collettivo trevigiano DaZero. Venerdì 22 l’Home si colora con i Liveplay, tributo dal vivo dei Coldplay, con show ispirato ai concerti della band britannica. Sabato 23 sbombolate e coriandoli: ritorna il Party Hard. L’ultimo giovedì del mese (28 marzo) la luce si fa più soffusa: è il momento dell’Home of Blues, la serata dedicata alla jam session live, insieme ad alcuni musicisti Blues della zona. Ma marzo non può che concludersi con il botto: Venerdì 29 Anthems, l’appuntamento mensile insieme ai Dark Side live, per un viaggio nelle hit emo-punk a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000. Sabato 30 il Party Hard si festeggia, come è tradizione a Home, con il Lancio delle Uova! Domenica 31, per la serata pasquale, un grandissimo ritorno: la Pasqua Molesta insieme ai Rumatera in assetto Après-Ski, Herman Medrano che celebra i 20 anni del mitico "Fisso e Tachente" e Young Corrado che presenta il nuovo album "Mejo che Morti". Ogni domenica Home apre le porte dalle 12:00 con l’amato Sunday Brunch, per poi avvicinarsi all’aperitivo Americano, dalle 16:00 (eccezione per domenica 3 con Home Tattoo), con la selezione di musica rap statunitense. Home aprirà inoltre, eccezionalmente, durante tutte le partite del 6 nazioni di Rugby, trasmettendo i match sui propri schermi. Programma completo di marzo: 1 marzo 2024 | Oasis Convention w/ Supernova 2 marzo 2024 | Party Hard 3 marzo 2024 | Sunday brunch + Home Tattoo 4 marzo 2024 | Chiuso 5 marzo 2024 | Chiuso 6 marzo 2024 | Monsters of Cover Rock w/ Reset 7 marzo 2024 | Freedhome night 8 marzo 2024 | Festa della donna 9 marzo 2024 | Party Hard (pomeriggio aperti: 6 Nazioni) 10 marzo 2024 | Sunday brunch + Americano 11 marzo 2024 | Chiuso 12 marzo 2024 | Chiuso 13 marzo 2024 | Monsters of Cover Rock w/ Reminiscence 14 marzo 2024 | Aperto 15 marzo 2024 | Palace 16 marzo 2024 | Italians do it better (pomeriggio aperti: 6 Nazioni) 17 marzo 2024 | Sunday brunch + Americano 18 marzo 2024 | Chiuso 19 marzo 2024 | Chiuso 20 marzo 2024 | Monsters of Cover Rock w/ Warsnakes 21 marzo 2024 | From Zero to Hero 22 marzo 2024 | Friday I’m in l*ve with Liveplay 23 marzo 2024 | Party Hard 24 marzo 2024 | Sunday brunch + Americano 25 marzo 2024 | Chiuso 26 marzo 2024 | Chiuso 27 marzo 2024 | Monsters of Cover Rock w/ Spiriti Proibiti 28 marzo 2024 | Home of Blues 29 marzo 2024 | Anthems w/ Darkside 30 marzo 2024 | Party Hard - Lancio delle Uova 31 marzo 2024 | Pasqua Molesta w/ Rumatera + Herman Medrano Info e apertura porte: Per tutte le serate: 19:00 Tutte le domeniche: 12:00 Maggiori info: Tel: +39 333 320 7795 | Mail:info@homerockbar.com