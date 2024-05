7 - 8 - 9 Giugno 2024

Villorba, Piazza Aldo Moro

STREET FOOD

BIRRE ARTIGIANALI

MANGIARE RIDERE E STARE BENE



Ogni nostro evento è pensato per permetterti di gustare le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua! Oltre al cibo, dolce e salato, potrai trovare un'ampia selezione di birre artigianali e un'atmosfera che solo Hop Hop Street Food saprà regalarti!

TUTTI I GIORNI INIZIO ORE 10.30 DEL MATTINO

TUTTI I GIORNI FINE ORE 24.00 DELLA SERA

Non temere! In caso di affluenza prolungata, ci sarà sempre tempo per l'ultima birra artigianale...

Ingresso libero (anche per il tuo amico, chiunque esso sia! )

Anche in caso di maltempo (purché moderato)

Posti a sedere anche al coperto

HOP HOP STREET FOOD!

Noi abbiamo fame di strada... E tu?

Seguici sui nostri canali:

https://www.instagram.com/hophopstreetfood/

https://www.facebook.com/hophopstreetfood/