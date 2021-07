Rassegna teatrale “Voci...tra le Foglie”: ecco lo show "Grisù, Giuseppina e Maria"

Al via venerdi 9 luglio 2021 nella splendida cornice di Villa Maria a Pezzan di Carbonera, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro di Marca, la 15^ rassegna teatrale “Voci … tra le Foglie”. Il primo dei quattro appuntamenti in programma ogni venerdì di luglio alle ore 21.00 nel parco di Villa Maria Maria vedrà in scena la Compagnia teatrale LA MOSCHETA (VR) che presenterà GRISU', GIUSEPPE E MARIA di Gianni Clementi.

Ambientata negli anni '50, la vicenda si svolge in una sagrestia della provincia veneta e vede per protagonista il parroco del paese, don Gino, alle prese con i piccoli e grandi problemi dei suoi compaesani. In particolare si troverà a dover trovare soluzione ai guai di due sorelle: Maria, moglie di un minatore emigrato in Belgio, a Marcinelle, e Teresa, che tutti conoscono come seria e illibata. Alla loro storia si intreccia quella di altri personaggi, tra i quali il fedifrago farmacista del paese e il sagrestano Berto, invalido e bizzarro, vera e propria croce del povero Don Gino.

Note di regia

Avete mai avuto il bisogno di liberarvi, di sfogarvi? Chissà quante volte vi sarete ritrovati a naso in su a dialogare con Dio, la Provvidenza o il destino... che ci crediate o meno. Capita a tutti, credenti e atei, agnostici e devoti. C’è bisogno di quell'attimo di speranza in cui credere che qualcuno lassù ascolti le nostre lamentele o le nostre preghiere.

Ma la nostra protagonista, Maria, sa che le mani vanno impiegate per lavorare, più che per pregare, quando si ha fame. E' lei che ci racconta questa storia di un'Italia della provincia veneta degli anni '50. Un'Italia che stentiamo a riconoscere: genuina, appassionata, pura. Legata a straordinarie e indimenticabili canzoni in voga in quegli anni, dove gli uomini andavano a lavorare nelle miniere di carbone in Belgio, e le donne rimanevano in paese a tirare su i figli a pasta e patate, frequentando parrocchie e sagrestie, cercando di costruire un futuro migliore per i propri figli anche con l'aiuto di politici locali e sacerdoti. In origine il testo era in dialetto napoletano e, per gentile concessione dell'autore, lo abbiamo tradotto e adattato alla nostra lingua veneta; un po' perché si narrano fatti comuni a qualsiasi latitudine d'Italia, da nord a sud, e poi perché il dialetto è caratterizzato da una notevole espressività, proprio perché maggiormente legato alla vita quotidiana.

Nonostante la vena estremamente comica e farsesca la commedia presenta un'attenzione non indifferente a particolari temi sociali: l'immigrazione, la povertà e l'analfabetismo, tratti tipici del Belpaese all'indomani del secondo dopoguerra, sono stati tratteggiati con estrema delicatezza. Come sottotitolo la si potrebbe definire "una storia Italiana”.

BIGLIETTERIA APERTA DALLE ORE 20.00

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

Costo biglietti:

Intero € 8,00

Over 60, studenti fino a 18 e universitari fino a 25 anni, accompagnatori di persone con disabilità € 6,00

Bambini fino ai 10 anni e persone con disabilità ingresso gratuito

In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato, possibilmente, venerdì 6 agosto 2021.

MISURE antiCOVID

Sarà assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra gli spettatori.

Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso al parco fino al deflusso, anche durante gli spettacoli. Non saranno consentiti posti in piedi.

Saranno registrate le presenze, il cui elenco sarà conservato per 14 giorni.