Rassegna “Il teatro a casa vostra”: ecco "I 4 Musicanti di Brema"

ALCUNE DICHIARAZIONI DEGLI IDEATORI DELLA RASSEGNA Il Direttore creativo de Gli Alcuni, Sergio MANFIO chiarisce alcune cose a proposito di questo cartellone, concludendo con un invito ai genitori che guarderanno lo spettacolo insieme ai propri bambini: “L’andamento della pandemia ci impone delle riflessioni sul nostro modo di lavorare: cerchiamo di fare in modo che questo problema si trasformi in un’occasione. Ciò che andremo a proporre non si pone in antitesi con gli spettacoli dal vivo; è il tentativo di imboccare una strada che possa offrire al pubblico dei bambini una differente esperienza. Invito i genitori con figli piccoli a provare a osservare il comportamento dei bambini quando gli attori si rivolgono direttamente a loro dal piccolo schermo. Ci farebbe molto piacere un feedback in tal senso”. Francesco MANFIO: “Abbiamo video-ripreso i nostri spettacoli con tre telecamere, in modo che la visione sia ancora migliore, e abbiamo inserito tra le varie scene un gioco divertente per invogliare la partecipazione degli spettatori. E poi, ecco una novità, ci saranno anche i due fenicotteri Lello e Lella che interverranno con le loro domande… e alla fine ci sono anche dei premi per tutti i bambini che rispondono correttamente”. Ruggero SEGATTO, Direttore ISRE: “Abbiamo voluto come ISRE lasciarci coinvolgere dall'entusiasmo del Gruppo Alcuni e provare a integrare il livello della ricerca educativa e della comunicazione con l'arte, il teatro e la cultura. E siamo certi di una cosa: il prodotto finale sarà qualcosa di concreto e innovativo. Vogliamo superare la mancanza del contatto e della presenza che si crea tra attori sul palcoscenico e ragazzi, senza perdere la dimensione della relazione e del sogno. L'emergenza Covid ci costringe poi a trovare soluzioni diverse, a innovare e modificare approcci consolidati. E l'errore più grande sarebbe pensare di essere autosufficienti. È per questo che la contaminazione che sta avvenendo rappresenta una delle esperienze più significative che abbiamo avviato negli ultimi anni".