I 4 principi per rendere un team più produttivo

Webinar informativo gratuito della Fondazione La Via della Felicità.



Come ben si sa, riuscire a costruire un gruppo produttivo ed efficiente non è sempre facile. Ci si scontra con idee diverse, caratteri diversi e abitudini diverse.



Quali sono quindi i segreti per rendere una squadra di lavoro più produttiva?



Lo scopriremo al webinar informativo gratuito che terranno i volontari della Fondazione La Via della Felicità, Lunedì 1 Marzo alle ore 20:30, basato sul programma aziendale della stessa fondazione. (Link: https://www.laviadellafelicita.org/programs/business-programs.html)



La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.



Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, e contiene 21 principi fondamentali che guidano una persona a un migliore tenore di vita.



Riconoscendo l’efficacia del libro, le aziende sponsorizzano i propri seminari della Via della Felicità ai dipendenti per promuovere un ambiente di lavoro più etico.



Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



Per questo motivo i volontari vogliono invitare chiunque desideri approfondire questo utile tema a partecipare attraverso la piattaforma ZOOM.



Per richiedere il link scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .



Ufficio Stampa

La Via della Felicità