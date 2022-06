Proiezione cinematografica del documentario "I am the revolution"

Interveniene dal vivo la regista Benedetta Argentieri, modera la giornalista Valentina Calzavara.

I am the revolution è una testimonianza sulla lotta di tre donne, Selay Ghaffar, Rojda Felat e Yanar Mohammed, per la libertà e l’eguaglianza di genere. Selay, Rojda e Yanar vivono in alcuni dei paesi peggiori in cui essere donne: Afghanistan, Syria e Iraq. Ciascuno di questi paesi rivela la manifestazione di rivoluzioni femministe: rivoluzione politica in Afghanistan, armata in Siria e attivismo popolare in Iraq.



Scegliendo un approccio giornalistico, il film contrappone l’immagine di donne mediorientali velate, silenziose e riservate, a quella della forza di donne che insorgono in prima linea, in villaggi remoti e nelle strade di città, per reclamare i loro diritti e la loro voce.



Benedetta Argentieri è una giornalista indipendente e regista di documentari attualmente residente in Italia. Dal 2014 si è concentrata su Iraq e Siria, coprendo il conflitto in corso e le lotte femministe con articoli e lungometraggi documentari. Il suo lavoro è stato pubblicato da diverse organizzazioni mediatiche internazionali, tra cui Reuters, The Sunday Times, Daily Beast e Sunday Telegraph.



L’evento è organizzato dall’associazione AriaNova insieme con l’associazione CombinAzioni nell’ambito del MoFFe Monnezza Film Festival 2022, con il patrocinio della Città di Montebelluna e con la collaborazione del Cinema Italia Eden.