Paola Lambrini, professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso l’Università di Padova e presso la Facoltà di diritto canonico ‘San Pio X’ di Venezia, sarà l’ospite del prossimo appuntamento con i Venerdì della cultura. Il tema della serata sarà: “I grandi processi della storia: Casanova”. Nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid, la conferenza sarà in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca e sarà possibile poi rivederla sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento è alle ore 18.00.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.

Ricordiamo anche le prossime conferenze in programma:

Venerdì 27 novembre Goldoni, lo scrittore veneto che ha imposto la svolta moderna alla letteratura italiana

Paolo Ruffilli, scrittore e poeta

Venerdì’ 4 dicembre I social network: istruzioni giuridiche per non farsi male

Massimo Stefanutti, avvocato

Venerdì’ 11 dicembre Ludwig Van Beethoven

Gianluca Baldi, Docente presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Venerdì’ 18 dicembre L’identità Veneta

Ulderico Bernardi, Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Paola Lambrini

É professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso l’Università di Padova e presso la Facoltà di diritto canonico ‘San Pio X’ di Venezia. Ha al suo attivo numerosi saggi e monografie dedicati al diritto antico e vigente.

Abstract

Venezia, 26 luglio 1755: il libertino Casanova viene arrestato e rinchiuso nel carcere dei Piombi; attende invano di sapere quali siano le accuse contro di lui e quanto tempo dovrà tra-scorrere in prigione, finché decide di fuggire a tutti i costi. Più che di un grande processo della storia, si può parlare in questo caso della storia di una grande evasione; ma è anche una sto-ria di spie, assoldate dal temutissimo tribunale degli Inquisitori di Stato e incaricate di seguire ogni movimento di Casanova; una vicenda di confraternite esoteriche e di scienze occulte, di libri proibiti e di gioco d'azzardo, di diatribe letterarie, di plagio di ingenui nobiluomini e di eresia, in un secolo di svolta epocale nella civiltà occidentale.