I love my pet: un weekend a 4 zampe all’Emisfero di Silea

"I love my pet" al Centro Commerciale Emisfero di Silea

Al Centro Commerciale Emisfero di Silea (via Eroi di Podrute, Silea - TV) l’11 e il 12 maggio arriva un weekend dedicato proprio a loro con l’evento “I love My Pet”. L’iniziativa è partita sui social del centro qualche settimana fa, con l’invito a inviare una simpatica foto del proprio cane: tra tutti i partecipanti sono state selezionate 15 “Pet star”, che saranno protagoniste della consegna degli attestati in qualità di testimonial dell’evento e parteciperanno ad una divertente sfilata sabato 11 nel pomeriggio. Ma il programma prevede anche tante altre iniziative, naturalmente tutte dedicate ai migliori amici dell’uomo.

Il programma completo

Nel dettaglio, l'11 e il 12 maggio ci saranno stand delle associazioni, dimostrazioni in collaborazione con le realtà del territorio e il Pet’s Corner: una postazione per scattare una foto ricordo a tutti i padroni con i loro amati cagnolini. La foto verrà stampata e consegnata subito in omaggio.

Il clou dell’evento è previsto per sabato pomeriggio, con tantissimi appuntamenti da non perdere: esibizioni di mobility e agility dog dei Centri Cinofili, la proclamazione dei testimonial scelti sui social, la sfilata giocosa con i cucciolotti accompagnati dai loro proprietari e il “Pet Aperitivo”, un momento goloso dove i nostri amati piccoli amici potranno gustare qualche delizioso snack “canino” e dissetarsi con bibite speciali a loro dedicate. Anche i padroncini che li accompagnano non rimarranno delusi: potranno infatti assaggiare le sfiziosità preparate per l’occasione dai bar del Centro e fare letteralmente un aperitivo insieme ai propri cagnolini.

Queste sono solo alcune delle iniziative di “I love my pet”, l’evento dedicato agli amici a 4 zampe che si svolgerà l’11 e il 12 maggio al Centro Commerciale Emisfero di Silea. Se avete un cane o semplicemente se amate gli animali, non potete assolutamente mancare!