Escursione "I tre bivacchi"

Le vette che sovrastano Cison di Valmarino sono selvagge e di una bellezza unica. Rocce affioranti, rapaci che volteggiano, faggi secolari e mitici bivacchi che dominano la pianura.

Partiremo dal Passo San Boldo e, attraversando pascoli e boschi, assaporeremo tutto questo fino a raggiungere il Crodon del Gevero. Da qui faremo una deviazione verso Cima Vallon Scuro... per toccare il cielo con un dito! I panorami levano il fiato così come il silenzio di queste aspre vette, dominate dal camoscio, dai falchi e ora anche dal lupo.



Il percorso è ad anello ed il rientro avverrà su sentieri diversi, permettendo così di scoprire nuovi angoli di questi splendidi luoghi.



RITROVO: ore 9.00 in piazza a Tovena (Cison di Valmarino, TV) oppure ore 9.20/9.30 parcheggio, Passo San Boldo (TV). I punti precisi verranno comunicati al momento della prenotazione



LUNGHEZZA: 11 Km circa



DISLIVELLO: 650 m circa. Difficoltà media (alcuni tratti di sentiero sono un po’ esposti e richiedono passo sicuro)



DURATA: 6 ore circa (comprensive di soste e pausa pranzo)



COSTI: 20 euro adulti, 10 euro ragazzi tra i 17 e i 6 anni. Non adatto a bambini sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)



CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia, cappellino per il sole. Vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua, snack e pranzo al sacco al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE



I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.