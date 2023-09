Ian Paice e Stef Burns per la prima volta insieme in “Deep Purple Night”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il leggendario batterista dei Deep Purple e il valido chitarrista di Vasco Rossi insieme ai In Rock - Deep Purple Tribute hanno animato un concerto di grande hai rock ad alto livello emozionale. I due musicisti sono stati protagonisti di un’esibizione dedicata ai grandi classici dei Deep Purple, come “Highway Star”, “Child in Time”, “Space Trucking” e “Black Night”. Paice e Burns alla fine hanno salutato gli spettatori con una straordinaria versione di “Smoke on the Water”. Paice si è riconfermato un maestro della batteria, pioniere di un modo di suonare potente ma nel contempo elegante e raffinato. Burns ha dimostrato di essere un chitarrista rock virtuoso e versatile. Ha suonato a modo suo i brani dei Deep Purple facendo capire quanto la sua forte personalità artistica debba avere contribuito a rendere così lunga la sua collaborazione con Vasco, iniziata nel 1995. L’edizione 2023 di The Rock Music Circus ha animato il tendone circense di Silea dal 25 agosto al 17 settembre con 11 concerti. Tra i protagonisti ci sono stati gli AnimaLucio, sabato 9 settembre, ovvero Gianni Dall’Aglio (batteria), Massimo Luca (chitarra e voce) e Bob Callero (basso), tre musicisti che hanno lavorato in studio di incisione a fianco di Lucio Battisti. Con la loro esibizione hanno ricordato Battisti a 80 anni dalla sua nascita e a 25 anni dalla sua morte. Bobby Solo, uno dei cantanti e compositori che hanno fatto la storia della canzone italiana con brani come “Una lacrima sul viso”, con la sua Band ha dedicato un concerto al blues e al rock ’n’ roll: “Black & Blues”, domenica 10 settembre. Poi, nove interessanti band hanno recato tributo ad artisti leggendari. - Prog Legends, venerdì 25 agosto, hanno aperto la rassegna con “The Great Progressive Rock Show”, dedicato a Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush, Pfm e altri. - Orion - Metallica Official Tribute Band, sabato 26 agosto, hanno fatto ivivere l’epopea dei Metallica e del loro sound super rock con cui hanno dato vita a dischi, come “Black Album” e “Master of Puppets”. - Magical Mystery Quintet + Magical Strings Quartet - The Beatles Tribute, venerdì 1° settembre, hanno recato tributo ai Beatles. - Wit Matrix - Pink Floyd Tribute Show, sabato 2 settembre, hanno eseguito i capolavori dei Pink Floyd. - The Watch - Genesis Tribute Band, domenica 3 settembre, hanno reinterpretati la musica dei Genesis. Gli Stones Faces - The Rolling Stones Tribute Band, venerdì 8 settembre, hanno messo in scena un omaggio ai Rolling Stones. - Controverso - Led Zeppelin Tribute Band, venerdì 15 settembre, hanno avuto l’onore di rievocare i successi dei Led Zeppelin. The Numbers - The Who Tribute Band, sabato 16 settembre, hanno reso omaggio agli Who. The Rock Music Circus: un luogo unico The Rock Music Circus è un luogo unico nel suo genere, in cui l’energia della grande musica rock e la magia del circo si fondono insieme. È un luogo pensato per ospitale concerti dedicati ai giganti che hanno fatto la storia del rock. Audio di grande qualità, luci suggestive, tendone da circo spettacolare e un palco suggestivo. The Rock Music Circus ringrazia tutti per l’attenzione e per l’affetto e vi dà appuntamento all’anno prossimo con nuove sorprese.