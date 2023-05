Ikiya’s Book Club - "La ragazza che cadde in fondo al mare"

Il libro di questo mese è La ragazza che cadde in fondo al mare di Axie Oh. Una delicata rivisitazione dell’antico mito sul Dio Dragone del mare, incentrato sul coraggio e la determinazione di una intrepida ragazza e la sua missione di svegliare la divinità!



“Tremende tempeste devastano da secoli il paese di Mina. E la furia del Dio del Mare, un tempo benigno, che si scatena, crede la gente. Per placarlo tutti gli anni una fanciulla viene gettata tra le onde. Sono in molti a pensare che la bellissima Shim Cheong, fidanzata del fratello di Mina, Joon, porrà fine a tutta quella sofferenza. Ma la notte in cui Cheong dovrebbe essere sacrificata, Joon la segue, pur sapendo che ciò significherà morte certa. Per salvarlo, Mina si getta tra i flutti al posto di Cheong. Trasportata nel Regno degli Spiriti, la ragazza si mette in cerca del Dio del Mare, ma quando lo trova scopre che è prigioniero di un sonno incantato. Con l’aiuto di un giovane uomo misterioso e di una bizzarra banda di demoni e spiriti, Mina decide che risveglierà il Dio del Mare e farà terminare una volta per tutte le tempeste assassine. Ma un essere umano non può vivere a lungo in mezzo agli spiriti. E c’è qualcuno disposto a tutto pur di non risvegliare il Dio del Mare…”



Non mancate! Vi aspettiamo!