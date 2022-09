Ikiya’s Book Club presenta “Spiriti e creature del Giappone”

Prenotazioni disponibili online su https://forms.gle/TGSKdFTBqF4CvcwB9

Se siete avidi lettori e inguaribili amanti del Giappone, ecco finalmente l’occasione per condividere le vostre passioni: inizia il Book Club di Ikiya! Ogni mese un incontro a tema con protagonista un romanzo, un manga o una storia breve ambientati nella terra del sol levante!

Il prossimo appuntamento del Book Club si terrà sabato 15 ottobre dalle ore 17.00, presso la nostra Tea Room in via San Nicolò 15, a Treviso.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito (si richiede tuttavia una consumazione pari ad almeno una bevanda). La prenotazione, tramite form Google è obbligatoria in quanto i posti nella Tea Room sono limitati.

Ikiya apre le porte della sua sala da tè per accogliere tutti i Japan lover che hanno voglia di scambiare idee ed esperienze letterarie, offrendo una sala accogliente e la possibilità di gustare alcuni dolcetti e bevande diventati famosi proprio grazie a libri e film.

A consigliare la lettura del mese e a guidarvi nella discussione sarà Giorgia Gatto, appassionata di cultura nipponica ed esperta in letteratura asiatica. Da sempre amante del Giappone in tutti i suoi aspetti, dalla cultura pop al folklore, condivide con la sua ampia community Instagram, pillole di approfondimento e curiosità.

L’opera scelta per questo mese è “Spiriti e creature del Giappone” (edito da L’Ippocampo), una meravigliosa opera che raccoglie i celebri racconti della tradizione giapponese trascritti dallo studioso irlandese Lafcadio Hearn e illustrati dagli inconfondibili tratti di Benjamin Lacombe. La vera protagonista di questa raccolta di brevi storie è la Natura, che in Giappone assume un alone di mistero e di impenetrabilità, ospita eventi magici e inspiegabili per l’uomo, dà origine a leggende tramandate nei secoli. Dalle profondità marine, agli antri più profondi della terra fino alle immensità del cielo, in questi racconti scopriremo personaggi affascinanti e mostruosi, portati in vita dalle illustrazioni mozzafiato di Lacombe.