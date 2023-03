Degustazione di tè giapponesi rari: fermentati, gialli e oolong

Prenotazioni disponibili online su form Google: https://forms.gle/bpqXBWLFc3ex28of7

Un incontro unico per scoprire e degustare i tè giapponesi più rari in assoluto!

Sabato 15 aprile alle ore 11.00, presso la Tea Room di Ikiya

30€ a persona – Max 12 partecipanti

Il Giappone è da sempre noto per i suoi meravigliosi tè verdi come matcha, sencha e gyokuro. Tè freschi e ricchi di umami che si sono guadagnati una (meritatissima) fama non solo in terra nipponica ma in tutto il mondo. Tuttavia, alcuni esperti contadini giapponesi dedicano la loro vita alla produzione di veri e propri gioielli, tè unici, la cui creazione richiede decenni di esperienza. Oolong, tè fermentati (dark tea), tè ibridi, tè bianchi ne sono un esempio. I risultati sono sempre straordinari, completamente diversi da tutto ciò a cui siamo abituati, sia per l’estetica che per il sapore.

Queste rarità, essendo solitamente prodotte in minuscole quantità da un singolo contadino o da piccole comunità, sono introvabili fuori dal Giappone e, a volte, anche all’interno del Giappone stesso (vengono consumate direttamente nel villaggio di produzione)! I tè rari sono tenuti in vita dalle antiche tradizioni locali, dalla passione dei contadini e dall’esperienza dei maestri del tè. Sono inoltre uno splendido esempio di valorizzazione della materia prima (le foglie di camellia sinensis) e della capacità di creare qualcosa di speciale e unico al mondo, un’esperienza da provare una volta nella vita!

Dopo una lunga ricerca, anche noi di Ikiya siamo riusciti a recuperare i migliori tè rari di tutto l’arcipelago nipponico e siamo orgogliosi di poterli condividere con voi!

Sabato 15 aprile degusteremo:

Yamabuki Nadeshiko BIO: tè nero giapponese fermentato con black koji, prodotto nella città di Hamamatsu (pref. Shizuoka)

Sencha Kogane Midori: un tè verde sencha UNICO, dalle foglie giallo oro, nato casualmente da una mutazione naturale di una pianta di camellia sinensis, prodotto solamente nel giardino montano del Maestro Sato, nel villaggio di Morokozawa (pref. Shizuoka)

Goishicha BIO: tè da pianta selvatica, con doppia fermentazione (aerobica e anaerobica), prodotto solo dalla cooperativa di Otoyo (pref. Kochi)

Oolong Zairai BIO: tè giapponese semi-ossidato, da pianta selvatica (zairai) di 50 anni, coltivato e lavorato a mano secondo la tradizione, nel villaggio di Wazuka (pref. Kyoto)

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 12 persone

Costo: 30,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la degustazione di tè rari in esclusiva, dolcetti di accompagnamento e dispensa. I soci Nipponbashi 2023 riceveranno un piccolo omaggio a sorpresa.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%