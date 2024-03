Il calice racconta. Serate di degustazione col sommelier-cantastorie Alberto Puppin

IL CALICE RACCONTA: Storie, racconti e aneddoti nascosti dentro una bottiglia, tra vini, spiriti e liquori e gli uomini e le donne che le hanno firmate.



Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Un viaggio a tappe, un ciclo di 5 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), così strutturati:



AMERICANO & NEGRONI: I GRANDI PROTAGONISTI DELL’APERITIVO ITALIANO

Martedì 16 Aprile, alle 20.30



Americano & Negroni, le due facce dello stesso MiTo (Milano-Torino andata e ritorno). Torino e Milano: capitali entrambe ma di due Italie diverse: la prima ha dato i natali al Vermouth, nel 1786, mentre la seconda ha visto nascere il mito del Bitter, nel 1862. Sono queste le coordinate spazio-temporali che vedono prendere piede nel Belpaese la moda di bere i due liquori miscelati, all’americana, con molto ghiaccio. E sarà una storia leggendaria, costellata di protagonisti che sembrano saltare fuori da film d’avventura, come lo stesso conte Camillo Negroni, e luoghi divenuti icone, come il Bar Basso di Milano. Viaggio tra le storie e le ricette di questi due grandi cocktail. Giocheremo con gli “spiriti” imparando a realizzare drink con cui stupire i nostri ospiti!



I VINI NATURALI

Martedì 14 Maggio, alle 20.30



Serata informale in cui ci avvicineremo al mondo dei vini naturali imparando a leggere attraverso le tante categorie che sono state inventate per descriverli: biologici, biodinamici, artigianali, vegani, e chi più ne ha più ne metta… E’ pur vero che il vino è un prodotto della natura, ma la mano dell’uomo è fondamentale e le sfumature di intervento che noi ci concediamo su questa bevanda che ha millenni di storia possono variare di molto il prodotto finale. Ma sempre in meglio? Vediamolo da vicino senza preconcetti.





IL VINO E IL MARE

Martedì 21 Maggio, alle 20.30



“Uomo libero, sempre caro avrai il mare”. Baudelaire



La vite è la pianta che più di tutte, attraverso l’uva e il vino, sa leggere il senso di un luogo, sa farsi ambasciatrice e narratrice di differenze. Nella storia dell’uomo il mare è sempre stato capace di connettere popolazioni distanti, di unire più che di dividere. Sulle sue sponde sono nati commerci fiorenti e scambi culturali straordinari. Il vino è stato sempre protagonista di questi commerci, tanto da essere la merce di scambio più richiesta. E sulle sponde ha saputo mettere radici, trovare luoghi d’elezione e far nascere vini memorabili…





SPUMANTI A CONFRONTO, LA SFIDA TUTTA ITALIANA: FRANCIACORTA E TRENTO DOC

Martedì 4 Giugno, alle 20.30



Serata giocosa in cui ci divertiremo a confrontare le due regine del metodo classico italiano: l’area bresciana della Franciacorta e quella trentina del Trentodoc. Chi vincerà? Alla cieca le nostre convinzioni verranno confermate o verranno sovvertite? La nota minerale e l’acidità prevarrà sulla mano dell’uomo e sul millesimo di provenienza?

Sfida degustativa divertente per menti e palati curiosi.





GIN & TONIC, GINEPRO E CHININO ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Martedì 25 Giugno, alle 20.30



Per molti è il cocktail per antonomasia, ma pochi sanno che è nato nel 1700 per consentire ai marinai inglesi di combattere le febbri malariche. Grazie alle innovazioni tecniche e alla fantasia dei master distiller di tutto il mondo, al ginepro si sono affiancate le botaniche più diverse, permettendo inizialmente di mascherare difetti, poi invece di creare gin capaci di diventare vere e proprie cartoline odorose. Viaggiamo insieme alla scoperta di questo cocktail affascinante e del GIN nelle sue varie declinazioni, imparando insieme a preparare un gin-tonic degno di un professionista!





**********

ALBERTO PUPPIN:

nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.



Gallery









**********