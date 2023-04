Il calice racconta - Serate di degustazione col sommelier-cantastorie Alberto Puppin

IL CALICE RACCONTA: Storie, racconti e aneddoti nascosti dentro una bottiglia, tra vini, spiriti e liquori e gli uomini e le donne che le hanno firmate.



Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Un viaggio a tappe, un ciclo di 4 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), così strutturati:





GIN & TONIC, GINEPRO E CHININO ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Martedì 2 Maggio, alle 20.30



Per molti è il cocktail per antonomasia, ma pochi sanno che è nato nel 1700 per consentire ai marinai inglesi di combattere le febbri malariche. Grazie alle innovazioni tecniche e alla fantasia dei master distiller di tutto il mondo, al ginepro si sono affiancate le botaniche più diverse, permettendo inizialmente di mascherare difetti, poi invece di creare gin capaci di diventare vere e proprie cartoline odorose. Viaggiamo insieme alla scoperta di questo cocktail affascinante, imparando a prepararlo correttamente.





LA RIBOLLA GIALLA, IL VITIGNO PIU’ ORIENTALE D’ITALIA

Martedì 16 Maggio, alle 20.30



Le cronache moderne ce la raccontano protagonista di traffici commerciali già nel medioevo e sotto la Repubblica Serenissima veneziana la Ribolla Gialla era uno dei prestigiosi vini “navigati”, i vini pregiati che allietavano le tavole dei Dogi. Oggi è uno dei vitigni autoctoni più interessanti nel panorama vinicolo friulano: è dotata infatti di grande duttilità, in quanto capace di dare vini bianchi leggeri e freschi, oppure spumanti fini e floreali, ma anche grandi orange wine da invecchiamento. Serata volta alla riscoperta delle forme differenti di vino che nascono da questa prestigiosa varietà autoctona.





UNA PASSEGGIATA TRA I VINI BIANCHI DI FRANCIA

Martedì 30 Maggio, alle 20.30



Gli appassionati lo sanno già, la Francia ha una cultura del vino bianco di qualità che ha fatto scuola in tutto il mondo. Prendiamo quindi assieme un ideale biglietto aereo aperto per le principali aree a vocazione bianchista di Francia: ci troveremo così a muoverci dalla Borgogna con il suo Chardonnay, alla Loira col suo Sauvignon Blanc e il Muscadet, fino all’Alsazia col suo Riesling e Gewurztraminer. Attenzione, questi vini possono tranquillamente creare dipendenza! Quattro calici rappresentativi per avvicinarci a questo mondo così vicino a noi ma non così conosciuto.





HEMINGWAY, I SUOI COCKTAIL PREFERITI A L’AVANA E LA STORIA DEL RUM

Martedì 6 Giugno, alle 20.30



“Mi mojito en la Bodeguita, mi daiquirì en El Floridita”



Icona della letteratura mondiale, premio nobel, abile pugile e instancabile reporter, Hemingway era anche un grande bevitore. Il suo amore per Cuba è noto, come pure la sua routine in cui visitava i locali migliori dove bere un buon cocktail a l’Avana, ovviamente a base di rum. In questa serata dai ritmi caldi percorreremo insieme la storia di questo grande distillato e di come questi cocktail mitici si preparano ancora nei locali iconici cubani.





Gallery



ALBERTO PUPPIN: nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.