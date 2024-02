Il consumo - Incontri culturali di ADVAR

AL VIA “IL CONSUMO”, la nuova edizione degli INCONTRI CULTURALI dell’ADVAR. A CASA dei CARRARESI ed anche in DIRETTA STREAMING.

Sabato 3 febbraio sarà Vito Mancuso, il noto filosofo laico e teologo, ad aprire la rassegna artistico-culturale sabato a Casa dei Carraresi di Treviso, alle ore 16.00, con la tematica CONSUMARE IL MONDO: un argomento di particolare interesse in ogni momento della storia dell’umanità, e di particolare discussione nel tempo presente. E come da tradizione, il pomeriggio sarà allietato da un saluto musicale, con protagonista Anna Campagnaro, rinomata violoncellista.

Nel corso degli Incontri ci si inoltrerà infatti nei variegati significati de IL CONSUMO, analizzandone le ripercussioni e gli aspetti personali, sociali, storici e culturali.

Nell’appuntamento successivo di sabato 24 febbraio si svilupperà l’argomento IL POTERE DEL CONSUMO - IL CONSUMO ETICO: DALLE TECNICHE DI MANIPOLATORIE AL NEUROMARKETING con Mariano Dotto, docente universitario nonché fondatore e CEO di Neuromarketing Italia.

Ospite, per il saluto musicale, la flautista Marta Bolcati.

Sabato 16 marzo Casa dei Carraresi ospiterà SUSY ZANARDO, docente di filosofia morale all’Università Europea di Roma, ben conosciuta nel trevigiano. Con lei il pubblico potrà riflettere su CONSUMARE L’AMORE - DONO E LEGAMI DI CURA NELLA CIVILTA’ DEI CONSUMI.

Saranno quindi gli studenti della 5 H e della 4 G del liceo Scientifico L. da Vinci - attesi protagonisti ad ogni edizione degli Incontri - a chiudere la rassegna artistico-culturale, invitando i presenti a riflettere con la trattazione del tema CONSUMARE L’AMORE - AMORE DA SOGGETTO A (S) OGGETTO.

Giovani anche artisti protagonisti del momento musicale: Laura Presazzi (soprano), Anna Manzato (mezzosoprano), Elia Russo (basso) con Riccardo Massolin al pianoforte, allievi della classe di canto della Maestra M. Bottacin, dell’Associazione F. Manzato.

Tutti gli eventi saranno coordinati dal moderatore di sempre, Luciano Franchin, prof. di filosofia, membro del comitato scientifico dell’Associazione.

Per l’ADVAR gli INCONTRI CULTURALI rappresentano un immancabile obiettivo statutario, a fianco dell’Assistenza - a domicilio e all’ Hospice “Casa dei Gelsi”- e del servizio Rimanere Insieme per l’elaborazione del lutto.

L’Associazione, infatti, fin dalle sue origini ne organizza un ciclo annuale per i cittadini del territorio,

in cui relatori di elevata caratura coinvolgono il pubblico in riflessioni su argomentazioni di particolare interesse.

Nel periodo reso complesso dal Covid, l’ADVAR è sempre stata attiva, anche con gli appuntamenti dedicati alla cultura. Passata la pandemia, gli Incontri sono tornati in presenza, senza abbandonare la diretta streaming, avvalendosi dell’opzione on line quale forte valore aggiunto, per potersi ritrovare insieme agli Amici vicini, e anche raggiungere gli Amici lontani!