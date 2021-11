Il cormorano nero, Enrico Corradini presenta il suo nuovo libro al Dump

Giovedì 11 novembre il Dump di Treviso ospiterà la presentazione del libro "Il cormorano nero" nuovo romanzo di Enrico Corradini pubblicato da Edizioni Chartesia nella collana di narrativa Flumen.

Il romanzo vede il commissario Distefano alle prese con un’ingarbugliata indagine per un triplice omicidio. La storia, ambientata nel Trevigiano, si sviluppa sullo sfondo della crescente e ancora poco conosciuta epidemia di Covid-19 e ruota intorno alla vita dell’architetto Nicola Grimaldi, protagonista che diventa anche narratore in prima persona. Moltissimi i personaggi che contribuiscono ad arricchire l’intreccio: Petra, sensuale ragazza ceca in procinto di sposare Grimaldi, il Biacco, un imbianchino tossicodipendente e alcolizzato che non brilla certo per astuzia, Nassim, un tunisino che dice di rigare dritto e pensare soltanto al lavoro ma se ci sono dei soldi di mezzo è disposto a sporcarsi le mani, e soprattutto i due loschi figuri impegnati a dirigere un cantiere edile, il costruttore Pedrazzi e il capocantiere Manlio, uomini senza scrupoli con un passato da nascondere ad ogni costo. L’enigma legato a un omicida da smascherare fa il paio con il mistero delle prime morti causate da un virus sconosciuto, e il libro alterna e armonizza scene da poliziesco con descrizioni realistiche del tempo della pandemia che tutti noi abbiamo vissuto: ne esce un romanzo originalissimo che tocca da vicino il lettore coinvolgendolo in una storia che egli stesso, in qualche modo, ha contribuito a scrivere. La penna di Enrico Corradini delinea, con sagacia e un pizzico di ironia, il ritratto della provincia trevigiana ricorrendo a un vivo e colorato espressionismo, che attinge spesso al dialetto per caratterizzare al meglio i personaggi più particolari, senza scivolare mai nella pomposità caricaturale. L'intreccio, molto articolato, crea una tensione, sapientemente alimentata dall’autore in tutte le pagine, capace di suscitare nel lettore una continua curiosità che trova appagamento in un finale orchestrato per stupire.

Enrico Corradini (1972), all’anagrafe Enrico Casagrande, è nato a Vicenza e cresciuto tra Venezia e Milano. Artista e designer, nella vita ha disegnato di tutto (t-shirt, lampade, bicchieri, poster, illustrazioni, fumetti, strutture metalliche, tavoli, sedie e forni per le pizze), affiancando molte realtà del design internazionale. Autore di testi teatrali e canzoni, ha partecipato come interprete a numerose performance teatrali e film. Ha collaborato con James Franco, Andrea Porporati, Marco Paolini, Giuseppe Cederna, Farmacia ZooÈ, Mirko Artuso, Serena Sinigaglia e Judith Malina dei Living Theatre. Nel febbraio 2020 ha pubblicato il libro Come disegnare una lampada cercando di vivere felici. Nell’ottobre 2021 ha esordito con il suo primo romanzo, Il cormorano nero (Edizioni Chartesia)