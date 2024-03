Il corpo naturale: esercizi dolci per mente-corpo-spirito presentazione gratuita

Lezione di prova gratuita, esercizi dolci di Nei Gong per mente, corpo e spirito, L'11 aprile alle ore 9:30 a San Biagio di Callalta!

Il corpo richiede ascolto, cura attenzione. Spesso nei ritmi di vita frenetici della vita moderna, non riusciamo a dedicare il tempo e lo spazio necessari all'equilibrio del corpo e di conseguenza anche della mente. Vieni a concederti questo ascolto, con esercizi dolci per mente-corpo-spirito che ti aiuteranno nella riconnessione interiore e a recuperare la consapevolezza ed armonia!

Presentazione gratuita del corso Il Corpo Naturale, con Simona Rovelli, insegnante di Nei Gong e Bagua e discipline orientali.

L'11 APRILE, alle ore 9:30 presso il centro Viriditas, in Via Postumia Centro 44, San Biagio di Callalta (TV)

Lezione di prova gratuita, gradita prenotazione al 3402521616, anche whatsapp, oppure vartolomary@gmail.com





#neigong #karate #KungFu #Benessere #benesserenaturale #benesserementale #benesserementale #corpo #mentepositiva #mentecorpospirito #trevisocity #Treviso #veneto #SanBiagiodiCallalta #olmi