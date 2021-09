Il Corridoio Verde | connessioni, musica, fumetti e cortometraggi a tema ambientale



Venerdì 10 Settembre dalle 18.00 Prato Fiera - Treviso



A pochi passi dalla Restera, il Piccolo Circo diventerà IL CORRIDOIO VERDE"

Festa in PRATO FIERA con incontri, musica e proiezione di cortometraggi a tema ambientale



in collaborazione con Prato in Fiera APS e Cineforum Labirinto, nel contesto del bando 1630 di Progetto Giovani del Comune di Treviso, con la partecipazione di Lago Film Fest, Sole luna festival, FiatiCorti, Bao Publishing e Treviso Comic Book Festival.



PROGRAMMA

18.00 - Apertura evento ed inaugurazione mostra di illustrazioni “I grandi film nell’era dei cambiamenti climatici”

18.30 - Incontro sul tema “fumetto e cambiamento climatico” con Michele Foschini fondatore e direttore editoriale di Bao Publishing, l'importante casa editrice, tra gli altri, del fumettista Zerocalcare.

19.00 - Aperitivo ecosostenibile e Dj-set dal vivo con Montoya

20.00 - Inizio proiezioni dei cortometraggi a tema ambientale, selezionati assieme a Lago Film Fest, Sole Luna Festival, FiatiCorti



??Per tutta la durata dell'evento sarà attiva un'area ristoro con i foodtruck di Paprika e CRUA che proporranno menu vegano e vegetariano pensato per l'occasione e birre artigianali…per l'acqua, portate la borraccia, è presente una fontanella nelle vicinanze!



PORTA UNA PIANTA: all'interno del Piccolo Circo sarà presente un "allestimento verde" inedito: aiutaci ad impreziosirlo portandoci una piantina da casa, ce ne prenderemo cura e verrà piantumata in autunno contribuendo a rendere verde questa parte di città.



le grafiche dell'evento sono a cura di CTRL productions

________

Ingresso ad offerta responsabile

NECESSARIA ISCRIZIONE tramite il form https://forms.gle/PaYxqWg45ijTaJqF7

? È richiesto il green pass per accedere all'evento, preghiamo inoltre di portare e di indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.



Per dettagli, prenotazioni e info sulle misure di sicurezza:



? granderaccordoambientale@gmail.com? +393484927923

