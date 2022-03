I duo veneto sistema binario fuori con il nuovo brano "Vip", scritto insieme a Ricky Portera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“VIP” è il terzo singolo del duo veneto Sistema Binario, canzone che porta anche le firme di Renato Droghetti, Manuel Auteri e Ricky Portera, tutti presenti nel videoclip ancora una volta prodotto da Rodolfo Rod Mannara e Federica Lecce. Il brano punk-ska, molto divertente, parla del Festival di Sanremo. Inoltre i Sistema Binario parteciperanno nel mese di settembre a Sanremo Rock e per la prima volta insieme alla band ci sarà proprio il noto chitarrista Portera, presente da un anno in pianta stabile con il gruppo. Dicono Manuel e Alberto: -Siamo davvero contenti di avere con noi un “pezzo di storia” della musica italiana, un onore anche averlo avuto all’interno del video di “Vip”, che ha superato le 110mila visualizzazioni. Abbiamo scherzato, ironizzato ma la cosa importante, è che ci siano divertiti tutti quanti. Stiamo lavorando per finire il disco e siamo molto contenti per il suono che stiamo costruendo, inoltre le canzoni spazieranno tra vari generi- Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=hSmshdGVyDw I Sistema Binario sono un duo creato dall’idea del cantante trevigiano Manuel Biasi e dal bassista padovano Alberto Pantano, la cui amicizia nasce molti anni fa quando calcavano i palcoscenici locali con la loro cover band. Nel 2019, grazie ai brani scritti da Manuel, cominciano il loro percorso con la casa discografica SanLucaSound di Bologna, seguiti nella produzione da Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri. Nel febbraio 2020 esce il loro primo singolo “Stagione 2.0”. Il brano scala le classifiche indipendenti, stabilendosi ai primi posti per diverse settimane. Nel Febbraio 2021 esce il loro secondo singolo “Salto nel Vuoto”, dove appare per la prima volta al loro fianco Ricky Portera, chitarrista storico di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio. Anche questo brano ha avuto ottimi riscontri, piazzandosi nelle classifiche radio ed ottenendo tantissime visualizzazioni del video su YouTube. Facebook: https://www.facebook.com/SistemaBinarioMusic Instagram: https://www.instagram.com/sistemabinario2.0/ Per info: www.sanlucasound.it - info@sanlucasound.it