Il fascino discreto della videografia

Come fare un video e sopravvivere per raccontarlo

• Quando? Il 10 e 17 Ottobre 2020

• In che orari? Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

• Dove? Casetta Ex Pattinodromo, Viale f.lli Cairoli (TV)



Progetto Giovani Treviso e CTRL productions propongono un workshop, composto da una prima lezione teorica e una di esercitazione pratica, è rivolto a tutti: videomaker, studenti, insegnanti e amanti di cinema che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica ed apprendere gli elementi essenziali, per poi applicarla a loro volta nei più svariati casi. Il laboratorio ha la finalità di permettere ai partecipanti di realizzare un video, dalla sceneggiatura fino al montaggio, applicando quanto sarà illustrato durante le lezioni.



Laboratorio gratuito su iscrizione entro l'8 ottobre 2020.

Per info: Progetto Giovani Treviso

www.progettogiovanitv.it

cell 335/6996308



A cura di CTRL productions

Laureata in Arti visive e progettazione multimediale all’Accademia delle Belle Arti, in poche parole, sono fotografa e videomaker. Fin da ragazza ho maturato la mia voglia di conoscere situazioni extra- ordinarie e stimolanti. Poco importa, infatti, che il contesto per un progetto sia un’impresa, un evento o un documentario, se visto ogni volta come un’opportunità per evolvere e superarsi. Il lavoro di cui vado più fiera? Il prossimo, questo workshop compreso!

sito www.ctrlproductions.it