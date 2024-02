INIZIARE IL NUOVO ANNO CON STILE ED ELEGANZA



A Nervesa della Battaglia (TV) la VII edizione del corso di Galateo Moderno con Giuliana Meneghetti



Non un codice di comportamenti ormai considerati dai più come demodé, quanto una strada maestra da seguire per vivere sereni e felici. In queste parole possiamo riassumere l’essenza del Galateo Moderno, tanto lontano da quell’insieme di rigide prescrizioni che tanto ha fatto sospirare le nostre nonne quanto ad esso vicino per scopi e intenzioni: stare bene con sé stessi e con gli altri, con eleganza e discrezione. Un’eleganza fatta di piccoli gesti dettati dal buon gusto e dal buon senso, senza dimenticare l’importanza di una conversazione e di una buona dose di saggezza.

A tutti coloro i quali desiderano imparare e padroneggiare questi insegnamenti è dedicato il corso “Il Galateo Moderno: l’educazione autentica per stare bene con gli altri”, in programma sabato 9, 16 e 23 marzo a partire dalle ore 15:00. A ospitare le tre lezioni sarà la suggestiva Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, monumento simbolo del territorio, restaurato dall’imprenditore Ermenegildo Giusti, dove Monsignor Giovanni della Casa scrisse proprio il Galateo.

Guida di questo affascinante viaggio nello star bene in società sarà Giuliana Meneghetti, già Responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta in organizzazione e gestione di eventi per le Aziende e la Pubblica Amministrazione. “Durante questi incontri, non si vuole parlare di abitudini vuote e superate. – Afferma Giuliana Meneghetti. - Il Galateo non è un mero insieme di regole, ma un modo di vivere. Assimilarne i consigli sulle buone maniere e il buon gusto può migliorare notevolmente il nostro rapporto con gli altri”.



Corso di Galateo Moderno con Giuliana Meneghetti

Sabato 9 – 16 – 23 marzo 2024 dalle 15:00 alle 18:00

Il costo per l’intero corso di tre lezioni è di € 180 a persona. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.



Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0422 720 198 – Cell: 380 231 8882 / welcome@giustiwine.com info@abbaziasanteustachio.com