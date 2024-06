II Grillo - Martedi Live a Luglio

Il ristorante stagionale il Grillo a Cimadolmo riapre a luglio SOLO per 4 serate live di martedi! Non perdere questi strepitosi live d'estate immersi nel verde del Piave. Dalle 18:00 aperitivo, dalle 19:00 asporto/ cena, dalle 21:00 live ingresso libero! SAVE THE DATE : ? Martedi 9 luglio PEOPLE FROM 80 i mitici PF80 dance anni '80 ? Martedi 16 luglio Aperitivo con DJ MAX + live Onde Beat italian beat anni '60 ? Martedi 23 luglio Piterrosbifband & THE BLUES FRATRES Rithm'n'Blues, Rock'n'Roll, Soul anni '60/'70/'80 ? Martedi 30 luglio DANCE MOOD una carrellata di dance dagli anni '70 ai 2000 ??Aperitivo dalle 18:00 birre e paninazzi, ??Cena e asporto dalle 19:00 , ? live dalle 21:00 ingresso libero!! ?PASSA PAROLA CON I TUOI AMICI e la serata sarà ancora piu bella! N.b. Consigliato prenotare il tavolo per cena e l'asporto per tempo o con largo anticipo!! In caso di maltempo avvertiremo dello spostamento di data.

Il Grillo, ristorante stagionale, grigliate all'aperto, via Papadopoli 17 Cimadolmo(TV) , sulla strada che da Maserada porta ad Oderzo e viceversa info e Contatti 0422 778048 e chiedere del Grillo!! Gli altri giorni e sere fino al 25 agosto saremo operativi con le grigliate all ANTICA OSTERIA ZANATTA a Varago di Maserada (TV nord) a pochi km dal Grillo www.anticaosteriazanatta.com (chiuso tutto il lunedi e il martedi a pranzo nel periodo estivo)