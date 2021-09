"Il mio nome a memoria" - Laboratorio di scrittura autobiografica

Laboratorio di scrittura autobiografica con Claudio Fiorotto Zampieri

Cosa faremo: esploreremo con l'aiuto di semplici suggestioni e meditazioni guidate il nostro vissuto trovando le parole per raccontarci “dal di dentro”.



Cosa portare: due o tre fotografie che ti ritraggono in momenti e periodi diversi della vita (infanzia, adolescenza, prima maturità), un blocchetto di post-it colorati di medie dimensioni.

La voglia di sperimentare e di trovare vie insolite per far luce sulla tua

unicità.



Dove saremo: a Cison di Valmarino, a casa di Claudia – Via Casagrande 4.



Quando: Domenica 17 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.



Possibilità di stare insieme a pranzo in un locale convenzionato del borgo o gestire la pausa in autonomia



Per informazioni sul costo e adesioni: 347-6456335 oppure via mail cl.fiorotto.zampieri@gmail.com



Claudia Fiorotto Zampieri, scrittora e operatrice per il volontariato. Si è formata alle classiche scuole di scrittura creativa approfondendo, di pari passo, le tecniche di Dinamica Mentale, il Reiki, lo Shiatsu. Ha affinato le sue capacità di visione e introspezione in un personale percorso presso la Foundation for Shamanic Studies di M. Harner che le ha permesso di potenziare ed ampliare le sue attitudini di guarigione tramite la parola.

