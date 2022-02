"Il mondo di Fedro" arriva al Teatro Sant'Anna

Domenica 13 febbraio alle 16,30 il Teatro Sant’Anna ospita gli attori del Teatro Europeo Plautino, che portano in scena “Il mondo di Fedro”, per la regia di Riccardo Bartoletti. La compagnia è molto conosciuta e attiva nel portare sul palcoscenico – e nelle scuole – il teatro classico. Lo spettacolo che viene presentato a Treviso è come una favola nella favola, e prende spunto dall’opera di Fedro “I due giovani pretendenti, uno ricco ed uno povero”. In scena ci sono due attori con maschere e pupazzi e interventi di animazione digitale.

Vi si racconta la storia di Rufus, un giovane energico e timidissimo, servo del magister locale Caio Severo, che è innamorato ricambiato di Lucilla, la figlia del suo padrone, la quale è promessa sposa però del generale Luciano Sesto Pompilio Quartulio Vitino. Beneficiario di una fortuna economica inaspettata, Rufus può finalmente affrontare il padre della sua innamorata, e nel percorso che lo porterà a scoprire il meglio di sé chiederà aiuto al suo migliore amico Fedro, la cui “ars scrivendi” ispirerà il nostro eroe. Come nella fabula originale sarà proprio il destino a traghettare i due innamorati verso il lieto fine.

La messa in scena vuole rendere omaggio alle migliori tradizioni teatrali della nostra cultura. Le maschere e i pupazzi daranno “corpo” alle visioni di Fedro, così come le ombre. Le musiche originali saranno un tappeto sonoro quasi magico e le animazioni digitali coloreranno gli ambienti in cui si muovono i due giovani protagonisti.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.

- Domenica 20 febbraio la rassegna prosegue con lo spettacolo “BIANCANEVE”, portato in scena dal Teatro delle Quisquilie.