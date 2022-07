Il nobile Amoeri - Teatro in dialetto veneto

INCONTRIAMOCI AL MUSEO "CASE PIAVONE"

33° RASSEGNA DEL FOLCLORE - RISCOPRENDO LE TRADIZIONI



Nel parco delle “Case Piavone” verranno messi in scena due atti teatrali ricchi di colpi di scena e aneddoti riguardanti la vita rurale dei primi anni del ‘900.



Protagonista sarà Bepi Amoèri, arricchito mediatore di vacche, che scopre all'improvviso di essere discendente della nobile casata degli Amorèi, e che quindi decide di cambiare vita per poter frequentare solo gente del suo rango.



La vicenda coinvolgerà immancabilmente le persone da sempre vicine a Bepi e… cosa succederà? Venitelo a scoprire!!



La premiata rappresentazione, portata in scena da Teatro Roncade e ideata da Bruno Lorenzon, desidera valorizzare l’autenticità delle tradizioni dell’entroterra trevigiano.



La regia sarà curata da Alberto Moscatelli e Renzo Santolin.



Vi aspettiamo, l’ingresso è gratuito.