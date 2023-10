Il pane della solidarietà

“Il pane è il frutto della terra benedetto dalla luce” - Friedrich Hölderlin



Il Pane, inteso nella sua essenza di alimento e nutrimento per il corpo e lo spirito, è un tema di grandissima rilevanza e forza simbolica, sia a livello storico, filosofico, religioso, che antropologico, culturale e sociale. La nostra idea del pane si modella sui principi di civiltà che la sostengono, esprimendone i valori, le simbologie, le ritualità, i conflitti, le identità e le contaminazioni.



Il Pane è anche un elemento essenziale nella vita dell’essere umano, rappresentando un bene comune da valorizzare e tutelare in quanto riconoscimento del valore del lavoro di chi lo produce e lo distribuisce e un diritto inalienabile di tutti gli esseri umani.



Il Pane è tuttavia anche un linguaggio, una forma e un sistema di comunicazione con gli altri, per decifrare e interpretare il mondo, per consolidare amicizie, tradizioni, identità, appartenenze, riconoscimenti sociali, religiosi e culturali e per individuare dei percorsi condivisi che ridisegnino una nuova mappa delle relazioni umane e sociali basate sulle congiunzioni indissolubili tra solidarietà, accoglienza e lo sviluppo di una nuova etica basata su un intreccio sempre più profondo tra l’Uomo e la Natura.



Quindi, allo scopo di condividere e promuovere i princìpi, i valori e le idealità che stanno alla base dello statuto etico, culturale e sociale esposto, desideriamo proporre il progetto – che abbiamo denominato L’albero del bene – allo scopo di costituire una Rete associativa composta da soggetti promotori ed “enti” sostenitori che stimoli e promuova delle azioni e delle iniziative culturali a sostegno di alcune proposte che formuleremo di volta in volta.



Proposte che trovano una naturale ed accogliente collocazione nel grande alveo di un nuovo ecologismo umanitario, ovvero una nuova visione del mondo declinata secondo i canoni di un’ecologia integrale che racchiude anche le molte tematiche che investono la giustizia sociale e ambientale, riassunte magistralmente da Papa Francesco attraverso le Encicliche Laudato Si’ e Fratelli tutti, ascoltando il “pianto della Terra e quello dei poveri”.



Ed è per questi motivi che il nostro progetto si propone di sollecitare un grande e generoso impegno comune, per iniziare innanzitutto ad invertire la rotta dei nostri modelli di vita e di società basati sul consumismo più esasperato, attivando contemporaneamente una coscienza collettiva che offra alle persone una speranza reale di cambiamento delle loro condizioni di vita materiali e spirituali.



Questo è l’auspicio che accompagna e promuove l’iniziativa relativa all’ALBERO DEL BENE – IL PANE DELLA SOLIDARIETÀ, che ci auguriamo incontri il favore di tutta la comunità trevigiana.