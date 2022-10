“Il secondo tempo di Julian Ross” ai “Giovedì della cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 20 ottobre sarà dedicato

al tema sport e salute con la proiezione del cortometraggio

“Il secondo tempo di Julian Ross”,

presentato al Festival del Cinema di Venezia,

a cui farà seguito un dibattito su sport e salute





Relatore è Patrizio Sarto, Direttore Medicina dello sport – Dipartimento Prevenzione – Aulss 2 Treviso



Il tema

Sono le immagini a raccontarci quanto sia importante il movimento, ma soprattutto quanto sia fondamentale farlo con consapevolezza. Il cortometraggio che aprirà l’incontro è stato presentato il 6 settembre scorso alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia.

“Il secondo tempo di Julian Ross” racconta la storia di Luca, giovane calciatore, costretto a rinunciare alla carriera agonistica e ai suoi sogni sportivi a causa di una patologia cardiaca. Grazie al suo allenatore riesce ad accettare la nuova difficile condizione e a ritrovare il sorriso. E proprio la consapevolezza è uno degli elementi chiave del film, che rappresenta anche un modo nuovo di fare prevenzione in un settore così delicato.



Patrizio Sarto

Dopo un passato da atleta negli sport rotellistici coronato nella conquista di un titolo mondiale (1984) e di un titolo Europeo (1982), Patrizio Sarto si laurea in Medicina e Chirurgia specializzandosi in Medicina dello Sport. Dal 2011 è Direttore di Medicina dello Sport – Dipartimento Prevenzione dell’Aulss 2 Treviso. E’ Responsabile del Corso di formazione per laureati in Scienze Motorie per la promozione dell’attività fisica del cardiopatico cronico. Ha seguito nella sua carriera molti campioni, tra i quali l’oro olimpico Antonella Bellutti.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 99 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.