Il Senato in concerto al Corner Live

IL SENATO nasce dall’estemporanea unione di alcuni nomi della scena mod/garage beat italiana e inglese, da Fay Hallam (tastierista e voce di Makin Time e Prime Movers e dalla lunga e proficua carriera solista), Luca Re (voce dei Sick Rose, storica garage band in attività dagli 80’s), Andy Lewis (già bassista con Paul Weller e Spearmint e produttore e DJ di fama internazionale), Alex Loggia (chitarra storica degli Statuto e Il Santo), Tony Face Bacciocchi (già batterista con Not Moving, Lilith e Link Quartet).

Il repertorio spazia tra sonorità mod, beat, garage e soul.



Nel dicembre 2017 esce il primo singolo della band (Un giorno senza amore/Cielo Rosa) edito da Area Pirata. All' inizio del 2018 Tony Face e Alex Loggia abbandonano il progetto e vengono sostituiti rispettivamente da Alberto Fratucelli (the Sick Rose) e Roberto Bovolenta (Voodoo, the Sick Rose, Amici di Roland, El Tres). Con questa formazione la band ha suonato il Germania nel 2018 aprendo per gli australiani Stems. Nella primavera 2019 vengono registrati alcuni brani in UK, a seguire un breve tour italiano a maggio e poi nuove registrazioni a settembre. Nell' aprile 2020 Il Senato pubblica il suo primo LP "Zibaldone" per l' etichetta Italiana Rubber Soul Rec. Il 30 gennaio 2020 esce anche solo in formato digiale un nuovo singolo “Pure Love” tratto dall’ album e un video promozionale dello stesso brano.

Nel 2022 nuovo ingresso in formazione di Ennio Piovesani al basso. La band fa un lungo tour di 7 date in Italia. A novembre iniziano le registrazioni del secondo LP sempre prodotto da Andy Lewis. L' uscita del disco è prevista per maggio/aprile 2023, il titolo sarà Kings of the world.



Formazione attuale:

Andy Lewis - chitarra

Alberto Fratucelli - batteria

Fay Hallam - tasstiera, voce



Luca Re - voce