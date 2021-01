"Il tè delle undici con Ikiya"

Domenica 31 gennaio alle 11 live l'evento online dedicato ai nostri patrons e soci ordinari 2021! Torna l’appuntamento mensile con Ikiya, per fare due chiacchiere online assieme a tutti voi, mentre sorseggiamo un tè assieme. Questo mese noi berremo il genmaicha, un pregiato tè primaverile sencha fukamushi arricchito con chicchi di riso integrale tostato e soffiato. E voi cosa berrete? Fatecelo sapere live, condividendo con noi i vostri tè preferiti!



Di cosa discuteremo? Oggi facciamo un focus su miso, riso e salsa di soia. Quali sono i diversi tipi, come si producono, come riconoscerne la qualità, conservarli e usarli. Vi daremo spunti, parleremo di curiosità e molto altro! Risponderemo alle vostre domande e vi aiuteremo a capire come usare questi fantastici, ma spesso sconosciuti, ingredienti giapponesi.



Come si può partecipare? La live è dedicata ai nostri sostenitori su Patreon https://www.patreon.com/ikiya (Kohai, Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu) e ai nostri soci ordinari 2021 https://www.ikiya.it/blog/tessera-associativa-2021/. Diventate patrons oppure soci per ricevere il link della diretta e scoprire assieme a noi il tema del mese!