Il “Tempo delle donne” protagonista a Breda di Piave per l’8 marzo

Anche quest’anno il Comune di Breda di Piave celebra la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, offrendo ai propri cittadini e cittadine una doppia iniziativa sul tema. Si parte sabato 5 marzo alle 15.45 con un incontro in sala consiliare di Villa Olivi dal titolo “Il tempo delle donne. Storie, idee, azioni… al femminile”. Protagoniste saranno le bredesi Monia Pio Loco, Angela Tuon ed Edi Florian, che si racconteranno insieme alla giornalista Silvia Milani. Evento a prenotazione obbligatoria, sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Comune di Breda. Martedì 8 marzo alle 19.30 invece spazio al movimento con la “Camminata in rosa e per la pace” sulla pista ciclabile Breda-Pero per lanciare un messaggio di pace e solidarietà.

L'esperienze al femminile, parlare di pari opportunità, sensibilizzare contro ogni discriminazione: questi alcuni degli obiettivi del duplice incontro. Il 5 marzo alle 15.45 in sala consiliare ascolteremo la presentazione del progetto “DoppioTempo”, agenda ideata da Silvia Milani con il patrocinio del Comune di Treviso e della sua Commissione Pari Opportunità che ha lo scopo di far conoscere il doppio tempo delle donne, diviso tra affetti e lavoro. Monia Pio Loco è una delle protagoniste dell’agenda 2022 e porta la sua esperienza come titolare dell’azienda vivaistica di famiglia; insieme a lei nell’incontro del 5 marzo le altre due bredesi Angela Tuon, per ben due volte campionessa internazionale di massaggio e ideatrice di un particolare trattamento massaggiante al prosecco, e infine Edi Florian, che presenta il suo progetto di Anatomia Esperienziale in Movimento. Modera l’incontro Alberto Polita di Studio Radici, agenzia di comunicazione partner del progetto DoppioTempo. In apertura i saluti dell’Amministrazione Comunale e l’accoglienza di A.S.D. Evento Danza. Prenotazione obbligatoria allo 0422 600153 interno 4 oppure via mail a urp@comunebreda.it

È affidata invece ai Gruppi di Cammino di Breda di Piave la seconda iniziativa, che avrà luogo martedì 8 marzo alle 19.30. Ritrovo nel piazzale di fronte alla scuola secondaria “Galilei” per percorrere tutti insieme la pista ciclabile Breda-Pero, un percorso protetto e in sicurezza nel cuore della comunità. Tutti i cittadini e le cittadine, famiglie, bambini, giovani e meno giovani sono invitati a partecipare alla camminata per manifestare il proprio sostegno nei confronti di politiche sensibili alle questioni di genere, ma anche per ribadire il proprio ripudio della guerra. Sarà una passeggiata di pace silenziosa e accompagnata da lumini elettrici (torce e simili) che i partecipanti sono incoraggiati a portare con sé per fare un po’ di luce in questi momenti bui per l’Ucraina e per l’umanità intera.

«Ci auguriamo ampia partecipazione per dimostrare che la nostra comunità è sensibile ai temi dell’uguaglianza, della fraternità e della condivisione – afferma il sindaco di Breda di Piave Moreno Rossetto – Questa nuova guerra nel cuore dell’Europa è un’ingiustificabile passo indietro nella conquista di libertà e diritti, per questo è nostro dovere educare i cittadini alla pace e promuovere con ogni mezzo i valori del rispetto e della parità nei confronti di tutti i membri della propria comunità, sia all’interno del proprio comune che a livello internazionale».

«Come amministrazione comunale siamo convinti che le pari opportunità, l’empowerment femminile e la cooperazione siano tasselli importanti per lo sviluppo del territorio e della comunità, tanto sul piano sociale quanto su quello economico – spiega Adelaide Scarabello, vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità del Comune di Breda di Piave – Le donne protagoniste dell’incontro di questo sabato lo dimostrano, portando ai cittadini e alle cittadine bredesi nonché alle nuove generazioni degli esempi positivi a cui guardare».