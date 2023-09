“Il Veneto legge” omaggia la letteratura di fiume, Meneghello, Calvino e il Vajont

Fondazione Oderzo Cultura, con il Premio Mario Bernardi e il Comune di Oderzo, partecipa alla settima edizione della Maratona regionale di lettura “Il Veneto legge”, offrendo una vera e propria maratona di voci che si terrà venerdì 29 settembre. Numerose le scuole del territorio che hanno già dato la loro adesione, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado. Il contributo che porterà ogni classe è la registrazione delle voci durante la lettura di testi forniti dalla Biblioteca Civica, scelti in base ad una selezione rispetto al tema principale e ai temi collaterali.

Durante tutta la giornata saranno attivi diversi punti di ascolto al parco di Palazzo Foscolo, alla Piramide-Foro romano, alla Libreria Becco Giallo e alla Libreria Opitergina. L’obiettivo è coinvolgere i passanti, gli studenti, ma anche le persone che per la loro condizione fisica non hanno possibilità di spostarsi per la città. In quest’ottica la maratona quest’anno è strutturata come un dono a un pubblico sempre più ampio e, quindi, una postazione verrà allestita anche all’interno del Centro residenziale Arturo e Irma Simonetti, ad uso degli ospiti che non potranno muoversi.

In serata poi, alle 21, il teatro Collegio Brandoli Rota ospiterà lo spettacolo “Era tutta campagna”, di e con Davide Stefanato e Jgor Barbazza.

Un testo che racconta il Veneto, la sua storia e il suo sviluppo negli ultimi decenni, quello che eravamo e quello che siamo diventati. Un viaggio nel tempo, disincantato e allegro, fatto con gli occhi di Armido Scomparin, un ragazzino che ha un solo sogno: aprire una bottega di alimentari al centro del paese, un “casoin”.

Nato in una famiglia povera, il giovane Armido è stato però cresciuto con ricchezza di valori e dignità. La sua storia diventa allora l’occasione per raccontare un’epoca che non c’è più. Situazioni ormai dimenticate, come la sagra del paese, le domeniche a messa, le feste in famiglia, i lavori faticosi sui campi e i giochi di bambini. Un omaggio al grande cuore del Veneto, per ricordare, anche ridendo, cosa eravamo e cosa siamo diventati.

INFO

Spettacolo Teatrale “Era tutta Campagna” ingresso 5 euro, biglietti acquistabili presso Palazzo Foscolo

Per informazioni: eventi@oderzocultura.it oppure T. 0422 718013