“Il Veneto Legge” arriva a Silea

A Silea inizia il riscaldamento per la settima edizione della Maratona regionale di lettura “Il Veneto legge”, alla quale l’Amministrazione comunale aderisce con due appuntamenti che si svolgeranno alla Biblioteca domani venerdì 22 settembre.

Si inizia con i più piccoli (3 – 6 anni): per loro alle 16.30 ci saranno le divertenti letture dei Liberi lettori volontari.

La sera, invece, è in programma un incontro di approfondimento e riflessione per adulti e ragazzi: alle 20.45 Emanuela Da Ros, autrice del racconto “La storia di Marinella, una bambina del Vajont”, racconterà la storia immaginata dell’ultima giornata di una bimba di cui ritrova un quaderno nel fango; sarà affiancata dal lettore Giacomo Bizzai. Il racconto, scandendo le ore di quel 9 ottobre del 1963, coinvolge emotivamente il lettore rendendolo partecipe di pensieri, sensazioni, momenti quotidiani fino alle fatali 22.39.



“Quest’anno Silea partecipa alla Maratona regionale di lettura “Il Veneto legge” proponendo un appuntamento serale di grande attualità. – spiega Angela Trevisin, assessore alla cultura del Comune di Silea – Riprendendo il tema collaterale del 60° anniversario del Vajont, l’Amministrazione Comunale vuole porre l’attenzione sulla tragedia umana, che non ha risparmiato nessuno, nemmeno i più piccoli, e invitare alla riflessione sull’importanza di conoscere le vicende della storia del nostro territorio. Per far sì che questo messaggio risulti ancora più incisivo, ragazzi e ragazze delle classi della scuola media di Silea visiteranno i luoghi della tragedia del Vajont”.