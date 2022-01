Imago | Filosofia a ritratti - Cartesio (spettacolo)

IMAGO | Filosofia a ritratti

Imago, filosofia a ritratti: tre spettacoli di suoni, colori e parole che ci restituiscono la vita e il pensiero di alcuni tra i massimi filosofi della storia occidentale. Genio, curiosità e retroscena raccontati in prima persona dal pensatore protagonista, che ci accompagna come in un viaggio nel flusso continuo delle proprie idee sul mondo.

Tre appuntamenti, una volta al mese al Teatro del Pane di Villorba con tre grandi pensatori: Platone, Cartesio e Nietzsche.





Fabio Dalla Zuanna, attore

e checcolore_, sound design



regia Elena Casagrande

una produzione La Chiave di Sophia

Cartesio, il filosofo davanti alla stufa

25 Febbraio 2022 – Teatro del Pane

Ore 21.00 – Durata 75min



INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Biglietto intero 12€

Biglietto ridotto under30 10€



Prenotazioni tel. 380 3842008

prenotazioni@teatrodelpane.it o info@lachiavedisophia.com





Obbligo Green-Pass rafforzato e utilizzo mascherina Ffp2