Imago Mundi, incontro su "L’arte contemporanea in dialogo con la pubblicità"

Da lunedì 25 gennaio, Fondazione Imago Mundi organizza Art&Adv, ciclo di lezioni online sul rapporto tra arte visiva e comunicazione pubblicitaria. Con questi appuntamenti la Fondazione, che con il progetto non-profit e globale Imago Mundi Collection da oltre 10 anni promuove l’arte contemporanea (oltre 26.000 gli artisti coinvolti, da più di 160 Paesi), indaga il ruolo di primo piano della pubblicità nella cultura contemporanea.

Si ripercorreranno le tappe salienti della relazione tra arte e comunicazione pubblicitaria, la contaminazione tra generi, il superamento di barriere e preconcetti: partendo dalle Avanguardie artistiche con Depero e Dalí, fino alle Guerrilla Girls, passando per la Pop Art e Barbara Kruger. Le lezioni, aperte a tutti e gratuite, saranno tenute da Chiara Pirozzi, docente di metodologie e tecniche del contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e curatrice d'arte contemporanea.

Date: 25 gennaio, lunedì 1 e 8 febbraio, sempre alle 18, via Zoom.

Le iscrizioni sono aperte su Eventbrite: https://bit.ly/3oIETm8

PROGRAMMA

Durante le tre lezioni verranno trattati questi temi:



La pubblicità moderna e le Avanguardie storiche

- Il manifesto come strumento di comunicazione per la pubblicità come per l’arte

- Gli artisti sperimentano e prendono ispirazione dal mondo della pubblicità

Il caso di Fortunato Depero



La pubblicità e la Pop Art

- La comunicazione di massa al centro della ricerca degli artisti

- Al museo come al supermercato

- Andy Warhol e le dive del cinema dei cartelloni pubblicitari



L’arte contemporanea e gli strumenti del comunicare:

- Barbara Kruger: I shop therefore I am

- Guerrilla Girls

- Premiata Ditta s.a.s.

FONDAZIONE IMAGO MUNDI

Fondazione Imago Mundi è un’istituzione non profit con sede a Treviso, che prosegue il lavoro di ricerca e dialogo tra le culture di Imago Mundi Collection, raccolta di arte contemporanea globale nata oltre dieci anni fa da un’idea di Luciano Benetton che oggi coinvolge più di 26.000 artisti da ogni parte del mondo. Fondazione Imago Mundi si pone come catalizzatore di espressioni artistiche e di fermenti culturali in un mondo altamente complesso e interconnesso. Nel 2018, grazie al restauro di Tobia Scarpa, aprono a Treviso le Gallerie delle Prigioni, spazio espositivo e piattaforma sperimentale per mostre, talk, eventi e laboratori didattici. La Fondazione unisce alla valorizzazione di Imago Mundi Collection la produzione di nuove mostre, la ricerca e la divulgazione dell’arte visiva contemporanea e dei suoi linguaggi.