Imago Mundi presenta la rassegna "Arte come..."

Arte & relazione nelle opere dei grandi protagonisti dell’arte contemporanea: Rirkrit Travanija, Marinella Senatore, Bianco Valente Tino Sehgal (e molti altri). Arte contemporanea come indagine, riflessione, anticipazione, visione: Fondazione Imago Mundi inaugura lunedì 19 aprile (dalle 18 alle 19) un nuovo format del suo palinsesto online con “Arte come…” di e con Chiara Pirozzi, critica e curatrice d’arte contemporanea, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Bari. Obiettivo degli incontri: offrire - attraverso l’analisi delle opere di alcuni artisti affermati nella scena nazionale e internazionale - una serie di spunti, riflessioni, approfondimenti, confronti su temi sociali vicini a tutti come la relazione con gli altri o il nostro rapporto con lo spazio che ci circonda.

Nel primo appuntamento si parlerà di Arte come relazione e incontro scoprendo assieme le opere di Rirkrit Tiravanija, artista thailandese, nato in Argentina, cresciuto artisticamente a New York, esponente tra i più rappresentativi della estetica relazionale, noto anche per le sue performance alla continua ricerca di forme di condivisione, incontro e interazione con il pubblico (persino la preparazione e il consumo di cibo); attraverso la pratica artistica di Marinella Senatore, da sempre caratterizzata dalla partecipazione pubblica e dal coinvolgimento di intere comunità; scoprendo la ricerca creativa del duo artistico formato da Giovanna Bianco e Pino Valente (Bianco Valente) e quella dell’artista britannico-tedesco Tino Sehgal.

La serie di webinar aperta a tutti (iscrizione su Eventbrite https://bit.ly/3e4CCxd) propone un avvicinamento all’arte contemporanea realizzato per tematiche e non per cronologia, tratteggiando una storia trasversale che accomuna artisti di luoghi e decenni diversi, uniti dalla medesima urgenza di dedicare il proprio lavoro all’indagine di specifici temi, idee e contesti.

Fondazione Imago Mundi - "Arte come…" di e con Chiara Pirozzi

Primo incontro: lunedì 19 aprile, dalle 18 alle 19

Arte come…. relazione e incontro

Secondo incontro: lunedì 3 maggio, dalle 18 alle 19

Arte come…. abitare un luogo

Terzoo incontro: lunedì 17 maggio, dalle 18 alle 19

Arte come… costruire spazi

FONDAZIONE IMAGO MUNDI

Fondazione Imago Mundi è un’istituzione non profit con sede a Treviso, che prosegue il lavoro di ricerca e dialogo tra le culture di Imago Mundi Collection, raccolta di arte contemporanea globale nata oltre dieci anni fa da un’idea di Luciano Benetton che oggi coinvolge più di 26.000 artisti da ogni parte del mondo. Fondazione Imago Mundi si pone come catalizzatore di espressioni artistiche e di fermenti culturali in un mondo altamente complesso e interconnesso.

Nel 2018, grazie al restauro di Tobia Scarpa, aprono a Treviso le Gallerie delle Prigioni, spazio espositivo e piattaforma sperimentale per mostre, talk, eventi e laboratori didattici. La Fondazione unisce alla valorizzazione di Imago Mundi Collection la produzione di nuove mostre, la ricerca e la divulgazione dell’arte visiva contemporanea e dei suoi linguaggi.

IG / FB: @fondazioneimagomundi

https://www.imagomundiprojects.com/