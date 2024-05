Mostra "Immagine, forma e colore"

Immagine, forma e colore sono le voci protagoniste di questa grande mostra allla Barchessa di Villa Quaglia che si svolgerà al 25 maggio al 5 giugno e che celebra l’arte in tutte le sue sfumature con i quattro artisti vincitori del primo premio alla 18a edizione di Arte Fiera Dolomiti, tenutasi a novembre 2023. Una occasione per ammirare le straordinarie opere fotografiche di Sergio Frada, un vero visionario che intreccia innumerevoli scatti per creare immagini fantastiche e impossibili che vi lasceranno stupefatti. Un percorso attraverso le sculture in legno di Arianna Gasperina, un’artista che sfrutta il potere di questa materia per celebrare l’energia femminile, evocando profonde connessioni simboliche ed emotive. Un viaggio di scoperta con le sculture simboliche e sorprendenti di legno di Aldo Pallaro, che magnificano l’essenza della vita e della natura, rivelando una nuova dimensione e una prospettiva di visuale unica. Infine, la profonda espressività e qualità dei dipinti figurativi di Giampaolo Ghisetti, magnificamente realizzati da un artista esperto e residente nell’incantevole isola di Burano. Questa mostra presso la Barchessa di Villa Quaglia offre un percorso e un viaggio unico attraverso la scultura, la pittura, e la fotografia, guidato dai talenti di questi grandi artisti.