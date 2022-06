Sarà il parco del municipio di Colle Umberto a battezzare la prima edizione di IMMALIA, rassegna di multivisioni all’aperto organizzata dall’associazione Inquadra di Conegliano. L’iniziativa prevede tre appuntamenti in luoghi ricchi di fascino, immersi nel verde o nella storia. Si comincia venerdì 1° luglio dal parco del municipio di Colle Umberto, per poi spostarci giovedì 7 luglio nel maestoso anfiteatro del Castrum di Serravalle a Vittorio Veneto, per chiudere in bellezza venerdì 15 luglio nel gioiello d’arte e storia che è l’ex Convento di San Francesco a Conegliano.

A metà strada tra cinema e proiezione di fotografie, la multivisione è una espressione artistica che unisce grazie a un sapiente montaggio le emozioni suscitate dalle fotografie a quelle che nascono dalla musica. Il risultato sono dei cortometraggi coinvolgenti che narrano di soggetti anche molto distanti fra di loro. “Siamo felici di proporre anche nell’alto trevigiano una esperienza che in altre zone della provincia è già conosciuta e consolidata – afferma Andrea Armellin, presidente dell’associazione Inquadra – E’ un approccio diverso alla classica proiezione di fotografie a tema. Ma si parte sempre dalle immagini, che vengono sottolineate emotivamente da musiche scelte ad hoc”.

Ogni serata prevede un programma diverso, con autori molto conosciuti nell’ambito del panorama multivisivo, che nei loro lavori trattano temi diversi: viaggi, natura, cultura, aspetti di vita quotidiana. La prima serata vede la collaborazione con la Pro Loco di Colle Umberto, la seconda con Gli amici del Castrum di Vittorio Veneto. L’ingresso è libero. In caso di pioggia l’evento è annullato, comunicazione sui social dell’associazione entro le 12 del giorno stesso.

Per informazioni: www.inquadra.info, Facebook e Instagram @Inquadraconegliano.

Il programma del 1 luglio

Un mondo di ghiaccio 6’00”

di Vittorio Bridda

Un meraviglioso spettacolo: la perfezione delle forme di ghiaccio

che contengono al loro interno tutta la forza vitale di madre

natura, che trionfa in ogni clima.

We are the music makers 12’00”

di Danilo Breda

Posizionate al centro della cintura di fuoco del Pacifico, le

Hawaii sono un concentrato di potenza dei 4 elementi. Aria, acqua,

terra e fuoco si manifestano con tutta la loro forza: qui sono

loro che conducono il gioco.

Occhi che parlano 7’00”

di Daniele De Biasio e Sandra Caldart

Gli animali ci parlano con il corpo, con i movimenti e con gli occhi.

Noi esseri umani civilizzati forse abbiamo dimenticato questi

linguaggi della natura, ma gli occhi di questi animali ci fanno

capire il valore assoluto della libertà che non possono avere.

Chefchaouen, la medina azzurra 12’00”

di Fernando Bordin

L’antica medina di Chefchaouen in Marocco, è incastonata tra

le montagne e il cielo, le cui brillanti sfumature di azzurro sembrano

essersi insinuate armoniosamente in gran parte delle irregolari

e bizzarre architetture. I suoi vicoli sono luoghi incantati

brulicanti di vita, dai tratti assolutamente originali e unici.

L’atmosfera è davvero magica.

Isole Dahlak 8’00”

di Antonio De Marchi

Spiagge bianche, mare cristallino, barriera corallina dai mille

colori, animali allo stato brado, centinaia di specie di pesci che

nuotano in acque incontaminate e di uccelli marini nidificanti.

Questo e altro sono le Dahlak, oltre un centinaio di isole, vere

perle di corallo del Mar Rosso Eritreo.

Icelandic comics 5’30”

di Fernando Bordin e Danilo Breda

A volte nella vita non bisogna prendersi troppo sul serio…

Prossimi appuntamenti:

Castrum di Serravalle, Vittorio Veneto (TV), giovedì 7 luglio

Ex Convento di San Francesco, Conegliano (TV), venerdì 15 luglio