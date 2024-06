Immalia - Rassegna di multivisioni all’aperto

Ritorna l’estate e anche IMMALIA, l’attesa rassegna di multivisioni all’aperto targata Inquadra. “Le precedenti edizioni sono state molto apprezzate – afferma Andrea Armellin, presidente dell’associazione Inquadra – e Immalia è diventato sinonimo di meraviglia fotografica. Questo ci dà lo stimolo per migliorare sempre più, siamo coinvolti nell’ideazione e nella progettazione delle serate durante tutto l’anno, per definire il programma e contattare gli autori ma anche per trovare il giusto palcoscenico in cui portare la nostra rassegna. Quest’anno la ciliegina sulla torta è l’ultimo appuntamento, che si terrà di sabato e non di venerdì, sull’altopiano del Cansiglio, nell’hangar dell’ex base militare.”

L’iniziativa prevede quattro spettacoli in spazi particolarmente suggestivi, immersi nel verde o nella storia. Il primo appuntamento sarà al Parco di Villa Papadopoli a Vittorio Veneto (venerdì 5 luglio), il secondo al Parco di via IV Novembre a Colle Umberto (venerdì 12 luglio) e il terzo all’ex Convento San Francesco a Conegliano (venerdì 19 luglio). L’edizione si concluderà sabato 27 luglio con una novità ricca di fascino: per la prima volta l’Hangar dell’Altopiano del Cansiglio ospiterà le multivisioni di Immalia. Durante ogni serata saranno proiettati sei cortometraggi di diversi autori che trattano vari temi, dai viaggi alla natura, dall’arte alle esperienze di vita quotidiana.

La multivisione è un’espressione artistica che unisce, grazie a un sapiente montaggio, fotografia, video e musica. L’intento degli autori è quello di comunicare la propria personale visione del mondo attraverso continue ricerche e sperimentazioni fotografiche, musicali e tecniche. Inizio spettacoli alle ore 21:15. L’ingresso è libero. In caso di pioggia le serate verranno annullate. Verrà dato aggiornamento sullo svolgimento sui canali social dell’associazione entro le 18 del giorno stesso. La rassegna ha il patrocinio della Provincia di Treviso, dei comuni di Colle Umberto, Conegliano e Vittorio Veneto, ed è realizzata con la collaborazione della Pro Loco di Colle Umberto. Main sponsor dell’iniziativa è Banca Prealpi San Biagio, con Overmat, Gruppo Cifra, Gridiron, Nutrigenimed, La Federa, Duca di Dolle e MGG.

Inquadra

Nata nel 2008 nella città del Cima come gruppo informale di fotografi, nel 2021 Inquadra si è costituita in associazione APS riconosciuta e conta oltre un centinaio di soci. Al suo attivo annovera incontri di confronto con fotografi, proiezioni estive di multivisioni, serate dedicate alle proiezioni di foto di viaggio, realizzazione di esposizioni fotografiche, corsi di fotografia di vario tipo e gite fotografiche.

Per informazioni: www.inquadra.info e inquadraconegliano@gmail.com