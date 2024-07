Immersione in foresta

Le immersioni sono una modalità di fruizione della Foresta che permettono di entrare in profonda relazione con essa traendone una serie di benefici fisici e psicologici dimostrati scientificamente da numerosi studi.



Vi porteremo nella splendida e antica Foresta del Cansiglio per rigenerarci, per riscoprire la nostra biofilia attraverso un contatto sensoriale con la Natura e per ritrovare calma ed equilibrio interiore.



L'attività è rivolta a persone adulte.



Ritrovo: ore 9.30 in Pian Cansiglio (il luogo preciso verrà comunicato ai partecipanti)



Durata: 2 ore e mezza / 3 ore circa



Dislivello: minimo



Costo: 20 euro a persona. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale e Conduttore Immersioni in Foresta e l'assicurazione RCT.



Potrete partecipare prenotando nella seguente modalità:



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)



CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com





NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe da trekking. Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, giacca antipioggia. Portare adeguata scorta d'acqua e snack al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. Attività non adatta ai bambini.



COME PARTECIPARE



I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.