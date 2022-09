Imoco Volley con Cuoredarena alla Festa delle associazioni

Domenica 4 settembre torna, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la Festa delle Associazioni in centro a Conegliano. La tradizionale manifestazione apre la nuova stagione di eventi solidali e tifo gialloblu 2022/23.



Cuoredarena gestirà lo stand ufficiale Imoco Volley, posizionato in via XX Settembre alla postazione numero 15.



Alle 9.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione sulla Scalinata degli Alpini, poi tutti allo stand gialloblu dove si potranno ammirare le Coppe vinte dalle Pantere, chiedere info sugli abbonamenti alle partite del Palaverde, conoscere gli eventi solidali di Cuoredarena in collaborazione con Imoco Volley e, dalle 15.30, incontrare di persona le Pantere.



Le giocatrici della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, accompagnate da membri dello staff e della dirigenza, incontreranno i tifosi per scambiare quattro chiacchiere, firmare autografi e concedere selfie.



Un’occasione per fare il pieno di energia gialloblu in attesa dell’inizio del campionato.