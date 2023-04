Impara a fare il Sapone

Come fare saponette naturali per igiene della persona, con pochi semplici ingredienti senza additivi artificiali o nocivi e “a freddo”, cioè con l’aiuto del tempo per la maturazione e la saponificazione.

Un laboratorio teorico / pratico per tutti in cui faremo una saponetta da un chilo!

PROGRAMMA:

visione del video “L’angelo dei saponi – fare il sapone in casa risparmiando” (27′).

illustrazione e preparazione degli ingredienti

calcolo quantità con la calcolatrice del sapone.

laboratorio pratico.

Info di partecipazione

DURATA: 90′

DOVE: villa Pontello, via Luigi Pontello, 27 – Crocetta del Montello (TV)

QUANDO: lunedì 17 aprile 2023 dalle 20.30 / replica sabato 20 maggio 2023 dalle 10.00

QUANTI: minimo 4 max 12 iscritti

COSA SERVE: solo la buona volontà!



ISCRIZIONE: Michael 342/6723680 (Whatsapp) o https://t.me/astro_noise (Telegram)