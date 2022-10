Corsa "Imparare l’acquerello"

Doppio appuntamento, per gli appassionati di questa tecnica affascinante, proposto da Sogno Numero2, A.P.S. di Treviso in collaborazione con il maestro Barnaba Salvador – acquerellista e carnettista:

- CORSO BASE DI ACQUERELLO PER PRINCIPIANTI

- CORSO INTERMEDIO DI ACQUERELLO



Il corso base per principianti prevede l’introduzione all’arte dell’acquerello, per perfezionare questa affascinante tecnica e, non da ultimo, una splendida occasione per far trasparire la propria personalità e per condividere con altri le proprie passioni.

Si imparerà l’uso dei materiali, la combinazione dei colori, le tecniche su bagnato e su asciutto, la gestione dell’acqua sfruttando toni e contrasti per dare profondità ai propri lavori sintetizzando forme e composizioni. La frequenza è per tutti coloro che desiderano imparare la tecnica pittorica dell’acquerello, anche senza esperienza.

Calendario:

4 incontri al lunedì dalle 17.00 alle 19.00

24/31 OTTOBRE – 7/14 NOVEMBRE

Minimo 7 persone



Il corso intermedio di acquerello

Per chi ha già una conoscenza di base, anche da autodidatta, è l’occasione giusta per ampliare le possibilità che l’acquerello può esprimere.

Ogni incontro prevede la realizzazione di un lavoro partendo dal disegno, la tecnica corretta per raggiungere il risultato e la conoscenza dei materiali che si utilizzano.

Calendario:

4 incontri al lunedì dalle 19.30 alle 21.30

17/24/31 OTTOBRE – 7/ NOVEMBRE

Minimo 7 persone





Per informazioni e prenotazioni tel. 336 656997 / 0422 348101 info@sogno2.it – www.sogno2.it