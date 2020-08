A cena per imparare l’arte di ricevere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quali sono i segreti dell’ospitalità e della buona educazione? Come muoversi con eleganza e buon gusto nella società contemporanea? Sarà l’esperta di “buone maniere” Giuliana Meneghetti a rispondere, venerdì 21 agosto alle ore 20.00, in occasione di una cena al Ristorante Country House della Tenuta Abbazia, proprietà Giusti Wine che guarda l’Abbazia di Sant’Eustachio. Un’opportunità unica per unire l'utile al dilettevole: la serata offrirà una moderna interpretazione degli insegnamenti secolari, ma ancora fortemente attuali, del Galateo, la celebre opera che Monsignor Giovanni Della Casa scrisse proprio mentre soggiornava presso l’abbazia benedettina nel lontano 1550. Spiega Giuliana Meneghetti: “La tavola è un momento importante della socialità e della convivialità in particolare per noi italiani. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare la prima cena dedicata al Galateo, per unire le conoscenze teoriche affrontate nei corsi che già organizziamo alla pratica.” La serata sarà un’anteprima dei Corsi di Galateo che torneranno per una nuova edizione in autunno. Questi incontri sono rivolti non solo agli amanti delle buone maniere che vogliono migliorare il loro rapporto con sé stessi e con gli altri, ma anche alle aziende che desiderano offrire ai propri collaboratori un’importante occasione di crescita personale e professionale, grazie al format “Il Galateo delle Aziende”. Nell’affascinante cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio, si parlerà non solo di buona educazione, buone maniere e dell’arte di ricevere ma anche di relazioni sociali e lavorative. Informazioni per la cena • Solo su prenotazioni al numero 342 6397089 o per email welcome@giustiwine.com • Costo della serata: 55€ a persona (sconto del 10% per gli amici del Giusti Wine Club)